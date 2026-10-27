Segob pide a CANACAR privilegiar diálogo y evitar bloqueos que afecten a la ciudadanía

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) a privilegiar el diálogo y evitar bloqueos, al señalar que integrantes de esa organización mantienen movilizaciones que afectan la circulación y las actividades económicas.

En un comunicado emitido el lunes 26 de octubre de 2026, la dependencia informó que la mayoría de las organizaciones de transportistas ya participa en las negociaciones convocadas por el Gobierno de México para atender las demandas del sector.

Tras una reunión celebrada ese día, se acordó abrir nuevos espacios de trabajo con autoridades federales en materia hacendaria, seguridad e infraestructura carretera.

La primera mesa, con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue programada para el martes 27 de octubre. Posteriormente se realizarán encuentros sobre seguridad y condiciones de la infraestructura en las carreteras.

Gobernación sostuvo que los canales institucionales siguen disponibles para las agrupaciones que aún no se incorporan a las conversaciones y consideró innecesario recurrir a cierres carreteros para plantear sus exigencias.

El llamado se dirigió particularmente a CANACAR porque, según la dependencia, algunos de sus integrantes decidieron continuar las manifestaciones pese a la existencia de espacios de negociación.

Segob reiteró su disposición para recibir a las organizaciones pendientes de incorporarse y buscar acuerdos que eviten mayores afectaciones a la población.

El comunicado no identificó las carreteras donde se registraban las protestas ni detalló cuántas personas participaban o cuánto tiempo habían durado las afectaciones.