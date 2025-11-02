“¡Fuera asesino!”: uruapenses corren al gobernador del funeral de Carlos Manzo

Comparte esta Noticia

MICHOACÁN.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue recibido entre abucheos e insultos al arribar a la funeraria San José, donde era velado el cuerpo del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado la noche de este sábado 1 de noviembre.

El mandatario estatal llegó al lugar acompañado de una numerosa escolta, lo que provocó el enojo de los presentes. Entre empujones y reclamos, pobladores le gritaron “¡Fuera!”, “Ojalá sigas tú” y “¡Fue tu culpa!”, además de otros insultos.

Algunos ciudadanos intentaron impedir su ingreso, sin embargo, el equipo de seguridad logró abrir paso para que el gobernador entrara a la sala donde se realizaba el velorio.

Sin embargo, Ramírez Bedolla permaneció menos de diez minutos dentro de la funeraria. A su salida, fue acompañado por el diputado independiente Conrado Paz. Nuevamente, los asistentes lanzaron gritos e insultos mientras el mandatario abandonaba el lugar apresuradamente.

Fuente: El Sol de México