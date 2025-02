Fuerza Aérea Mexicana, baluarte de nuestra nación: Claudia Sheinbaum

Comparte esta Noticia

TULUM.- En el marco del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el histórico desempeño leal de las Fuerzas Armadas: “nos han acompañado lealmente al pueblo de México en esta fase de nuestra historia. Siempre han cumplido tareas primordiales como la defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación; el auxilio de la población en casos de desastres y en el desarrollo de la nación”.

Durante la ceremonia en la que también inauguró en el aeropuerto Internacional de Tulum la base aérea número 20 en el país, la mandataria reconoció la lealtad histórica de los militares, haciendo particular énfasis en su comportamiento desde 2018, en la etapa de la cuarta transformación, según dijo. “Hay un pueblo entero que no está solo, cuenta con nosotros. Y no estamos solos en esta tarea pues mientras no traicionemos al pueblo, con nosotros estará el pueblo”.

Ante la élite de la jerarquía castrense encabezados por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Morales y el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Oscar Rubio, la Presidenta aseveró que se siente “orgullosa de caminar y volar junto a ustedes”. Vamos a cumplir y heredar un país en paz, libre, independiente, democrático, soberano y cada día más justo. Larga vida a las Fuerzas Armadas, larga vida a la Fuerza Aérea Mexicana, viva México”.

La titular del Ejecutivo hizo un apretado repaso de las aportaciones de los héroes nacionales, desde la proclamación como Siervo de la Nación de José María Morelos; la reivindicación de que la Patria es Primero de Vicente Guerrero, o la celebración de Benito Juárez de la culminación de la intervención francesa.

Al enfatizar en la lealtad castrense en la etapa de la Cuarta Transformación dijo que ésta se ha caracterizado por el humanismo mexicano, prosperidad compartida, el bienestar de los que menos tienen, por la erradicación del racismo y clasismo, así como el fortalecimiento de la riqueza cultural de nuestra nación.

Dijo que la inauguración de la Base Militar 20, como parte del Aeropuerto Internacional de Tulum, fortalece la defensa del espacio aéreo mexicano.

En su oportunidad, el comandante de la FAM dijo que a 110 años de su creación por Venustiano Carranza, en la actualidad la fuerza área cuenta con mil 445 mujeres y 9 mil 93 hombres, 209 aviones y 117 helicópteros. Con ellas contribuyen a apoyar a la población a través del plan DN III del Ejército; combate al narcotráfico con la erradicación de 2 mil 489 plantíos de mariguana, 308 de amapola y la desactivación de seis laboratorios clandestinos.

Fuente: La Jornada