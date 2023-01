Fundador del Cártel de Milenio revela que entregó 10 mdd en efectivo a García Luna

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Óscar “El Lobo” Nava Valencia, fundador del Cártel Milenio, ex líder de “Los Valencia” y ex socio del Cártel de Sinaloa, rindió su testimonio en el juicio a Genaro García Luna.

Ante el juez y miembros del jurado, comentó que entregó en ersona a Genaro García Luna 10 millones de dólares en efectivo, esto para liberar droga retenida en Manzanillo.

También aseguró que además de lo anterior, en 2006 él contribuyó con 2.5 millones para una “coperacha” que varios narcotraficantes del Cártel de Sinaloa hicieron para pagarle a García Luna por más información y protección.

Tras una larga pausa de cuatro días debido a un viaje programado que tuvo de uno de los integrantes del jurado, este lunes 30 de enero se reanudó en la Corte del Distrito Este de Nueva York el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, acusado por distintos cargos de narcotráfico.

Se espera que esta tercera semana del juicio el Gobierno de los Estados Unidos lleve al estrado a los primeros testigos que fueron ex funcionarios en México, entre ellos destaca el nombre de Edgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, así como el de ex agentes federales cercanos a García Luna.

Luego de dos semanas, solamente ocho personas han estado frente al jurado, el primero de ellos fue Sergio Valdez Villarreal alias “El Grande”, uno de los operadores del capo Arturo Beltrán Leyva, quien narró una serie de entregas de dinero a García Luna en busca de la consolidación del Cártel de Sinaloa.

Fuente: El Heraldo de México