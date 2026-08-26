Y siguen las cuentas pendientes

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Signos

Bien, ya se hizo el cálculo probable del costo millonario de los avionazos recreativos al extranjero (que no incluyen los dólares de las lujosas estancias, por cierto).

Faltaría el del control de daños de la implicada sobre las réplicas mediáticas.

Porque el silencio cómplice advierte que tanto o más que el turisteo puede ser el desembolso del erario para cerrar picos importantes (más allá de los repartos convencionales entre la clientela doméstica bajo control, que acaso advierta la posibilidad de incrementos coyunturales).

Son tiempos de vida o muerte política.

Si el frente enemigo del liderazgo oficialista viajero de corazón feminista y verdemorenista y defensor de la austeridad republicana en favor de los pobres gana -ese frente enemigo obradorista- la defensa sucesoria de ‘La transformación’, las cosas se pueden complicar.

El zarandeo en tiempos electoreros con saldo -hasta ahora- de dos Gobernadores exhibidos -uno ya derribado- como emboscados contra la regeneración moral, será decisivo en los días o las horas por venir.

Y sí, la Presidenta tendría que decidir. Y no se advierte en modo alguno que tenga candidatos propios, alternativos y confiables.

A los Gobernadores expuestos y muestreados como reprobables ejemplos del Bienestar, en el Pacífico y el Caribe, se empeñó en ponerlos, en su tiempo y para su conveniencia personal, Andrés Manuel.

Y en el segundo caso no hay más remedio que elegir entre el candidato que se identifica como fundador en la Entidad del partido del tabasqueño y el más representativo de los intereses de la Gobernadora viajera y el Niño Verde.

¿Habría un escape claudista a considerar?

¿Y cuanto afectaría al exjefe nacional aduanero su identificación con el bombazo exhibicionista de su enemiga en el Gobierno estatal?

La Presidenta está a punto de dar a conocer su decisión.

(¿Estaría también haciendo cuentas de lo que costaría cerrarle el pico a los detractores mediáticos antimaristas y pensando si los fondos respectivos serían públicos o privados, como los relativos a los vuelos, donde los acusadores refieren que han sido públicos y la acusada que no, que todos han salido de su riqueza propia?)

SM