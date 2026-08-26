Inzunza rompe con Morena, pero se aferra al Senado y conserva fuero

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CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Inzunza anunció su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado para continuar ejerciendo como legislador independiente, en medio de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos y de las presiones dentro del oficialismo para que solicite licencia.

La decisión permite al senador mantenerse en su escaño y conservar el fuero constitucional, pese a los llamados de legisladores de Morena y sus aliados para que se separe temporalmente del cargo mientras enfrenta las investigaciones en su contra.

“He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, informó en una carta dirigida a Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista.

Inzunza justificó su permanencia en el Senado al argumentar que recibió directamente de los ciudadanos de Sinaloa el mandato para representarlos mediante el voto.

El legislador sostuvo además que enfrenta una “feroz” campaña de calumnias a partir de las imputaciones formuladas por autoridades estadounidenses sobre sus presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

Aseguró que su salida de la bancada pretende evitar que los señalamientos en su contra sean utilizados políticamente para afectar a Morena.

“Por ello no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación”, expresó.

La decisión de Inzunza ocurre a pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones y después de que integrantes del propio oficialismo consideraran conveniente que solicite licencia para enfrentar sin fuero las investigaciones abiertas en su contra.

El diputado morenista Arturo Ávila señaló que cualquier persona sometida a acusaciones de esa gravedad debería ponerse a disposición de las instituciones de justicia sin contar con protección constitucional.

“Creo que cualquier persona que tenga un señalamiento tan delicado como el que existe debe someterse al escrutinio de la justicia, y creo, sin duda, que la mejor forma de someterse al escrutinio de la justicia es sin fuero constitucional”, declaró.

Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo (PT), también consideró que la situación de Inzunza afecta la imagen del movimiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada el 25 de agosto sobre la posibilidad de que el senador solicitara licencia. Respondió que corresponde a cada una de las personas señaladas por Estados Unidos tomar una decisión, aunque subrayó que deben actuar con responsabilidad.

Días antes, en medio de la controversia generada por el intento de Rubén Rocha Moya de regresar a la gubernatura de Sinaloa, Sheinbaum había cuestionado la “ambición del poder por el poder” y advertido que los intereses personales no pueden colocarse por encima de los de la nación.

Con su salida de la bancada, Inzunza marca distancia formal de Morena, pero descarta por ahora abandonar el Senado y continuará desempeñando sus funciones como legislador independiente.