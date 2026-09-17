“Gino” Segura niega intervención del “Niño Verde” y Mara Lezama en su designación en Morena

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CHETUMAL.- Eugenio “Gino” Segura Vázquez negó que Jorge Emilio González Martínez, “el Niño Verde”, o la gobernadora Mara Lezama Espinosa hayan intervenido en su designación como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, y sostuvo que su nombramiento fue resultado de las encuestas realizadas por Morena.

En su primera conferencia de prensa después de asumir la coordinación estatal, el senador con licencia rechazó las versiones sobre una presunta negociación política con el exdirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Siempre hay rumores y, sobre todo, los comentócratas que escriben y dicen las historias de conspiraciones, tanto locales como a nivel nacional. Esas decisiones las toma el pueblo y no la dirigencia estatal o nacional, o un funcionario, sino el pueblo de Quintana Roo”, respondió.

Segura Vázquez también negó que la gobernadora Mara Lezama haya impulsado su nombramiento y atribuyó nuevamente el resultado al proceso interno de Morena.

“He visto en ciertas redes sociales y medios de comunicación que soy el coordinador de la Presidenta, de la Gobernadora, de lo que sea. Aquí estamos hablando de que las coordinaciones son coordinaciones del pueblo. El pueblo de Quintana Roo fue quien me eligió”, afirmó.

Explicó que antes del anuncio oficial realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigencia nacional sostuvo una reunión con los cinco participantes del proceso para presentarles los resultados de las mediciones.

“Tuvimos una reunión previa al evento donde se nos presentaron las mediciones de la encuesta. Esta medición fue la decisión de quién sería el coordinador”, aseguró.

En la conferencia estuvo acompañado por Johana Acosta Conrado y Jorge Sanén Cervantes, presidentes del Comité Ejecutivo Estatal y del Consejo Estatal de Morena, respectivamente, así como por Renán Sánchez Tajonar, dirigente estatal del PVEM. No acudió ningún representante del Partido del Trabajo (PT).

Segura Vázquez indicó que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, le encomendaron continuar con las asambleas informativas y trabajar en la unidad interna del movimiento después del proceso de selección.

Como parte de este acercamiento, confirmó que ya estableció comunicación con Rafael Marín Mollinedo, Ana Patricia Peralta de la Peña, Marybel Villegas Canché y Alexa Murguía Trujillo, quienes también participaron en la definición de la coordinación estatal.

“Ya quedamos de vernos en los próximos días para poder platicar de este proceso y fomentar esa unidad desde el ejemplo, porque a veces los equipos son pasionales, se apasionan, y por eso es tan importante que nosotros, como liderazgos, seamos quienes pongamos el ejemplo”, señaló.

El coordinador adelantó que también sostendrá reuniones con fundadores, referentes, militantes y simpatizantes del movimiento, independientemente del aspirante al que hayan respaldado durante el proceso interno.

Asimismo, informó que continuará sus recorridos por los 11 municipios de Quintana Roo mediante asambleas informativas y visitas casa por casa. Dentro de esta agenda tiene prevista una visita a Felipe Carrillo Puerto acompañado por la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta Conrado.