Estefanía Mercado destaca coordinación con Secretaría de Marina para reforzar limpieza y protección de las playas

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado destacó la coordinación permanente con la Secretaría de Marina (Semar) para fortalecer las acciones de limpieza, protección y atención de las costas, durante una reunión de trabajo realizada en su despacho del antiguo Palacio Municipal.

En el encuentro, la alcaldesa reconoció el respaldo de la Semar y la labor que realizan diariamente sus elementos en las costas de Quintana Roo, particularmente frente al reto que representa la llegada de sargazo.

“Agradezco al Contraalmirante Topiltzin Flores Jaramillo, coordinador de la Estrategia de Contención del Sargazo en Quintana Roo, y a toda la Secretaría de Marina por el enorme respaldo que nos han brindado. Más de 580 elementos de la Marina trabajan todos los días en la limpieza y protección de nuestras costas”, expresó Estefanía Mercado.

La Presidenta Municipal subrayó que la atención al fenómeno del sargazo requiere coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y destacó que las acciones emprendidas forman parte de una estrategia integral para preservar las playas, proteger el entorno natural y mantener las condiciones que permitan continuar fortaleciendo la actividad turística.

Asimismo, informó además que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentra en marcha una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para Quintana Roo, que permitirá fortalecer la estrategia contra el sargazo y sentar las bases para desarrollar importantes proyectos durante el próximo año.

“Y vamos por más”, afirmó la alcaldesa, al destacar que Playa del Carmen mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno de México, la Secretaría de Marina y el Gobierno de Quintana Roo para atender uno de los principales desafíos ambientales y turísticos de la región.

En este contexto, reconoció también el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama y la suma de esfuerzos para proteger las playas y fortalecer la infraestructura y las acciones destinadas a preservar el principal patrimonio turístico de Quintana Roo.

“Seguimos trabajando como un solo equipo, junto a nuestra gobernadora Mara Lezama, el Gobierno de México y la Marina, para cuidar nuestras playas y nuestro principal patrimonio turístico”, puntualizó.

La reunión de trabajo, celebrada en el despacho de la presidenta municipal en el antiguo Palacio Municipal de Playa del Carmen, refrendó la disposición del gobierno municipal para mantener una coordinación permanente con las autoridades federales y estatales, particularmente en materia de protección de costas, limpieza de playas y atención integral al fenómeno del sargazo.

Con estas acciones, el Gobierno de Playa del Carmen busca contribuir a la conservación de sus playas y ecosistemas costeros, al tiempo que fortalece las condiciones necesarias para preservar la actividad turística y el bienestar de las comunidades que dependen de este patrimonio natural.