Piden a Marina retirar yate “Isla Caribe III” ante riesgo para ecosistema marino de Mahahual

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MAHAHUAL.- Ambientalistas de Mahahual solicitaron la intervención de la Secretaría de Marina (Semar) para retirar el yate “Isla Caribe III”, que permanece encallado aproximadamente a una milla náutica del muelle de pescadores, ante el riesgo de que el oleaje desplace la embarcación y provoque afectaciones al ecosistema marino.

Víctor Rosales, representante de la organización civil Proyecto Aak Mahahual, informó que desde el encallamiento ciudadanos, personal de la Capitanía de Puerto y miembros del colectivo realizan monitoreos físicos y visuales tanto de la embarcación como de sus alrededores.

Explicó que el yate quedó varado en un área de poca profundidad y señaló que la presencia de sargazo en el sitio habría contribuido hasta ahora a reducir el contacto con el arrecife.

Sin embargo, advirtió que la permanencia de la embarcación representa un riesgo, particularmente si las condiciones del mar cambian y el oleaje consigue desplazarla hacia zonas sensibles.

Ante la dificultad para retirar el yate con las embarcaciones disponibles en Mahahual, el propietario inició gestiones para solicitar el apoyo de la Marina mediante una embarcación con capacidad suficiente para realizar las maniobras.

“El dueño del barco está haciendo la solicitud correspondiente a la Marina para que la interceptora pueda apoyarnos debido a que en Mahahual no tenemos una embarcación con motores de gran tamaño para poder ayudar”, explicó Rosales.

Mientras esperan una respuesta de la dependencia federal, integrantes de Proyecto Aak Mahahual y prestadores de servicios de la comunidad realizan trabajos para intentar movilizar la embarcación y disminuir posibles riesgos ambientales.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el retiro de hidrocarburos y otros materiales que pudieran convertirse en contaminantes en caso de una fuga o derrame.

La “Isla Caribe III”, con bandera de San Cristóbal y Nieves, encalló hace unos días frente a Mahahual. Sus dos tripulantes fueron rescatados y resultaron ilesos.

Hasta el momento no se han reportado daños ambientales específicos derivados del incidente, pero ambientalistas y autoridades mantienen vigilancia en la zona mientras continúan las gestiones para retirar la embarcación.