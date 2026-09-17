Obra opaca y de dudosa calidad

Comparte esta Noticia

La última palabra

– Una barda construida encima de la vieja barda en la rehabilitación y ampliación del estadio “20 de Noviembre” de Chetumal; ¿cuál es el monto de inversión y el origen del recurso?

Por Jorge A. Martínez Lugo

En la remodelación del parque deportivo “20 de noviembre” hay cosas que no cuadran: a) la calidad de la obra y b) la falta de transparencia. De pronto llegaron a desmontar techos derruidos, abrieron zanjas para cimientos de ampliación y demolieron algunas columnas que sostienen la barda para sustituirlas por otras de un poco más del doble de la medida actual; otras columnas fueron montadas sobre la antigua.

Ubicadas en la avenida Independencia, las instalaciones, ya entrañables para los chetumaleños, están sometida a rehabilitación y ampliación que mucho se agradece porque ya le hacía falta desde hace muchos años. Una obra similar a la recién terminada del estadio “10 de abril”.

LA CALIDAD CUESTIONADA

Sin embargo, en la forma está el fondo. Los vecinos observan la construcción del muro, uno sobre el otro y no suena lógico que una barda que construyeron hace unos 40 años, sea el mismo cimiento para ampliarla hacia arriba al más del doble de altura.

Usando la barda actual y su cimiento y cadena originales, superpusieron ocho hileras de bloques sobre la antigua barda de siete hileras de bloques. No suena lógico. Está bien que hay que ahorrar porque el presupuesto no alcanza, pero cualquier persona que no sepa nada de albañilería, como es mi caso, observa que no es lógico que vayan a duplicar la altura de la barda del campo “20 de noviembre», con sus mismos cimientos de hace cuatro décadas.

OPACIDAD

Además, esta obra pública de respetable inversión no presenta la ficha informativa que obliga la ley sobre la descripción de la obra: monto de inversión, origen del recurso municipal, estatal, federal, población beneficiada. ¡Nada!

No existe esa información a la vista del público, como lo establece la ley, lo que representa una violación legal por parte de la misma autoridad responsable de la obra, sea municipal o estatal. No era arisca. Lo que no suena lógico suena metálico. (De última hora nos reportan que ya colocaron la manta informativa; amaneció el jueves 17).

Opacidad en la obra del 20 de noviembre, cuando menos. Dudas ciudadanas sobre la calidad de la obra y si esa barda aguantará, ya no digamos un huracán, sino alguna tormenta; a ver si no se viene abajo. Usted tiene la última palabra.