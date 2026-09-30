“Gino” Segura se reúne con Rafael Marín y dialogan sobre unidad de Morena en Quintana Roo

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CANCÚN.- Eugenio “Gino” Segura Vázquez sostuvo una reunión con Rafael Marín Mollinedo, uno de los fundadores de Morena en Quintana Roo y quien también participó en el reciente proceso interno para definir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Segura Vázquez informó del encuentro y señaló que la conversación estuvo centrada en la importancia de mantener la unidad entre los diferentes grupos y liderazgos del movimiento en la entidad.

La reunión ocurre dos semanas después de que Morena designó a Segura Vázquez como coordinador estatal, proceso en el que también participaron Marín Mollinedo, Marybel Villegas Canché, Ana Paty Peralta de la Peña y otros perfiles del movimiento.

Tras conocerse el resultado, Rafael Marín manifestó públicamente que permanecerá en Morena y que respetará las decisiones tomadas por su partido. También ha sostenido que buscará espacios de participación para quienes han formado parte del movimiento desde sus primeros años en Quintana Roo.

El acercamiento con Marín forma parte de las reuniones que Segura ha planteado con quienes participaron en el proceso interno. El coordinador estatal había informado previamente que buscaría dialogar con los distintos perfiles y grupos del partido para evitar divisiones y fortalecer la organización territorial.

Segura ha señalado que estos encuentros no tienen como objetivo negociar posiciones o repartir cargos, sino mantener canales de diálogo dentro de Morena de cara a los siguientes procesos internos y al trabajo partidista en los 11 municipios de Quintana Roo.

La reunión se produce además en un momento de diferencias internas tras la definición de la coordinación estatal. Mientras Marín ha llamado a mantener la unidad y reiterado su permanencia en Morena, Marybel Villegas mantiene sus cuestionamientos sobre el procedimiento y los resultados de las encuestas utilizados por el partido.

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional es actualmente un cargo partidista y no constituye todavía una candidatura formal a la gubernatura de Quintana Roo para las elecciones de 2027.