Titular de Sefiplan alega datos “mal presentados” en página web para no explicar aumento del pago de intereses de la deuda

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- De manera inusitada, la secretaria de Finanzas y Planeación, Martha Parroquín Pérez prefirió decir que tienen errores las cifras registradas en los estados financieros que publica la página de internet de su dependencia, que explicar las razones por las que el pago de los intereses de la deuda pública de Quintana Roo aumentó en este gobierno, en lugar de bajar después del refinanciamiento realizado.

La secretaria compareció ante el Congreso del Estado para ampliar la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la gobernadora Mara Lezama y en la ronda de preguntas fue cuestionada por el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, de Morena, sobre que en el 2025 el estado había pagado más intereses de la deuda que en el 2022, el año en que inició la actual administración.

El diputado señaló en el 2022 el pago de intereses de la deuda fue de 1 mil 710 millones de pesos y en el 2025 se pagaron 1 mil 810 millones de pesos, según la información de la página de la secretaría.

Manifestó que esto deja la duda sobre los beneficios del refinanciamiento de la deuda pactado en enero de 2024, porque se siguen pagando intereses superiores a los que se pagaban antes de él inclusive aunque el saldo de capital de la deuda se ha reducido en poco más de 500 millones de pesos en el mismo lapso.

La pregunta dejó en incertidumbre a la secretaria, quien al pedir información a los funcionarios que la acompañaron dijo que a lo mejor el dato de la página de internet de su dependencia “está mal presentado, porque debería ser al revés, deberían ir disminuyendo los intereses, pero aumentaron 100 millones al parecer”.

“Vamos a tener que revisarlo bien, diputado, si nos permite”, terminó por mencionar la secretaria, mientras daba la palabra a un funcionario de la dependencia.

El subsecretario de Crédito y Finanzas, Paúl Polanco Samaniego, intervino para decir que la disminución del saldo de capital y los intereses se dará progresivamente.

También que para el 2021 se aprobó para pago de la deuda 2 mil 900 millones de pesos y se terminó pagando 3 mil 643 millones, pero en el ejercicio 2025 se aprobó una erogación de 2 mil 272 millones de pesos, pero se pagaron 2 mil 27 millones de pesos, por lo que hubo un ahorro, y que ese es el resultado del refinanciamiento.

Más intereses pagados pese al refinanciamiento

Lo cierto es que los estados financieros de la deuda publicados por la Sefiplan si muestran que el pago de intereses aumentó durante este gobierno respecto a los dos últimos años del gobierno de Carlos Joaquín, a pesar del refinanciamiento de la deuda del 2024.

Los estados de Intereses de la Deuda indican que en el 2022, el año del cambio de gobierno, se pagaron 1 mil 710 millones de pesos y en el 2023, el primer ejercicio fiscal completo de la actual administración, el pago de intereses subió a 2 mil 460 millones de pesos.

Luego, en enero de 2024 se realizó el refinanciamiento de la deuda directa a largo plazo del estado, pero al finalizar ese año el pago de intereses se mantuvo todavía alto con respecto al del cambio de gobierno, en 2 mil 309 millones de pesos.

Finalmente, en el 2025 se vio una ligera disminución, pero se pagaron 1 mil 816 millones de pesos, que son los que señaló el diputado Ricardo Velazco a la titular de la Sefiplan en su comparación, por ser 100 millones de pesos más que los pagados en 2022.

Además, los Informes de la Deuda de la Sefiplan también muestran que en el 2021, usado como comparativo por el subsecretario Paúl Polanco, el gobierno del estado pagó menos intereses a los bancos, 1 mil 82 millones de pesos, que durante los años del actual gobierno y después del refinanciamiento de 2024.

Por otra parte, los funcionarios de la Sefiplan reconocieron que, además de los intereses de la deuda, el estado paga a la banca otros gastos por el fideicomiso mayor establecido para administrar el pago de las amortizaciones.

Cabe mencionar que la propia Sefiplan expuso que el saldo del capital de la deuda pública directa del estado, que es la que el gobierno contrató con los bancos y paga intereses, se ha reducido en 536 millones de pesos en lo que va de esta administración, a diferencia de la deuda con proveedores recibida o pasivos de corto plazo, los cuales no pagan intereses, a los que han reducido 6 mil 379 millones de pesos.

Niega que el gobierno de Quintana Roo tenga contratos de arrendamiento financiero

Resaltó también que la secretaria de Finanzas y Planeación negó que el gobierno del estado tenga contratos de arrendamiento financiero, cuando el mismo diputado Velazco preguntó cuántos se tenían, a qué servicios corresponden y cuáles eran sus cantidades particulares, ya que no se encontraba la información en el informe presentado.

Tal negativa resalta porque se sabe que al menos se han contratado por arrendamiento financiero las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otros vehículos de dependencias y organismos del gobierno del estado, como el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), que en 2024 firmó contrato de arrendamiento financiero de 35 vehículos para inspectores.

En cambio, la titular de la Sefiplan sí reconoció que contrató los servicios de una empresa para que les ayudara a cobrar el Visitax, el derecho que se cobra a los turistas extranjeros por visitar Quintana Roo.

Afirmó que la empresa “ya está de salida”, y que la mayoría del derecho, el 95 %, lo pagan los turistas a través de la plataforma digital habilitada para eso.

También respondió a dudas sobre un seguro paramétrico que contrató el gobierno para atender daños por huracanes.

Manifestó que el seguro costó 70 millones de pesos y garantizar la cobertura de hasta 200 millones de pesos en daños a infraestructura, 20 millones por afectaciones de lluvias y 40 millones de pesos por daños en arrecifes, pero dijo no tener el nombre de la aseguradora.

Otra duda que se le planteó fue sobre los convenios firmados por municipios del estado con la Sefiplan para el cobro del Impuesto Predial.

Martha Parroquín aseguró que no hay afectaciones a la autonomía municipal, y el estado les ayuda brindándoles plataformas digitales para el cobro del predial y con personal para el cobro del rezago del impuesto.

Aseguró que la Sefiplan no le cobra por esta ayuda a los municipios y se mejora los índices de recaudación del estado ante la federación, lo que repercute en más participaciones.

Finalmente, a pregunta del diputado Saulo Aguilar Bernés, afirmó que el municipio de Othón P. Blanco es el municipio menos proporción del predial cobra, “está en negativo”.