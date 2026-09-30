Marybel Villegas cuestiona encuestas de Morena y acusa imposición en designación de Gino Segura

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal Marybel Villegas Canché cuestionó los resultados de las encuestas que Morena hizo públicos para justificar la designación de Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, al considerar que su difusión ocurrió después de que la decisión ya había sido tomada.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Villegas sostuvo que la presentación de las mediciones, realizada dos semanas después de anunciar a Segura Vázquez como coordinador estatal, no despeja sus dudas sobre la transparencia del procedimiento.

“Transparentar después no es transparentar, es justificar lo que ya se decidió”, afirmó la legisladora.

Morena difundió el martes los resultados de su medición en Quintana Roo. En el rubro de preferencia como candidato de Morena, PT y PVEM, Segura obtuvo 36.08 por ciento; Ana Patricia Peralta, 14.41; Rafael Marín Mollinedo, 10.45, y Marybel Villegas, 4.60 por ciento. El senador con licencia encabezó además los diferentes indicadores evaluados y obtuvo los 10 puntos del sistema de ponderación utilizado por el partido.

Villegas puso en duda particularmente el resultado que la colocó en cuarto lugar y contrastó las cifras de Morena con una encuesta del Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO), que, según expuso, fue levantada el 12 y 13 de septiembre entre mil 400 personas y le otorgó 27.4 por ciento de preferencia, frente a 18.3 por ciento para Segura.

La legisladora también afirmó que Segura habría tenido conocimiento previo de las secciones donde se realizarían los levantamientos, circunstancia que, según su versión, le habría permitido reforzar anticipadamente su presencia en esas zonas. No presentó públicamente pruebas de ese señalamiento durante su intervención.

Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido a los criterios de paridad utilizados por Morena para definir las coordinaciones estatales. Villegas sostuvo que en otras entidades se privilegió la designación de mujeres cuando el partido tenía altos niveles de competitividad, pero consideró que ese criterio no fue aplicado de la misma manera en Quintana Roo.

A partir de ello, acusó que la definición de Segura respondió a un acuerdo político con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, y no exclusivamente a los resultados de las encuestas. La diputada calificó el proceso como una “imposición disfrazada de encuestas”.

“Una alianza es una cosa y otra que un partido aliado use a Morena como vehículo para llegar al poder y se repartan candidaturas como si fuera un botín. Morena no se alquila, no se reparte en la mesa entre unos cuantos”, declaró.

La dirigencia de Morena, por su parte, ha defendido el procedimiento utilizado para definir sus coordinaciones estatales y presentó públicamente las mediciones una vez concluidas las designaciones en las entidades que renovarán gubernaturas en 2027. Las encuestas evaluaron distintos atributos de los aspirantes y, en Quintana Roo, Segura apareció con los porcentajes más altos en los indicadores difundidos por el partido.

Villegas anunció que continuará recorriendo los 11 municipios de Quintana Roo para exponer sus cuestionamientos ante militantes y simpatizantes de Morena y determinar, junto con sus bases, las acciones que emprenderá frente al resultado del proceso interno.

La designación como coordinador estatal representa una etapa previa a la definición formal de la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo para las elecciones de 2027; por ahora, Segura ocupa la coordinación partidista y aún no es formalmente candidato registrado ante la autoridad electoral.