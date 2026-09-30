Nabil Eljure renuncia a Subsecretaría de Gobierno para buscar coordinación de Morena en Othón P. Blanco

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CHETUMAL.- Nabil Eljure Terrazas presentó su renuncia a la Subsecretaría de Gobierno de Quintana Roo para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Othón P. Blanco.

El chetumaleño anunció su separación del cargo la mañana de este miércoles 30 de septiembre durante una conferencia de prensa, en la que dio a conocer que concentrará sus esfuerzos en buscar la designación partidista en el municipio capitalino.

Su incorporación a la contienda se produce en medio de los preparativos de Morena para definir sus coordinaciones municipales rumbo al proceso electoral de 2027. Otros perfiles han expresado públicamente su interés por participar en la definición correspondiente a Othón P. Blanco.

Eljure Terrazas cuenta con una trayectoria de 25 años en la administración pública. Durante el actual gobierno de Quintana Roo se desempeñó inicialmente como subsecretario de Vivienda y posteriormente asumió la Subsecretaría de Gobierno.

Desde esta última responsabilidad participó en la atención y mediación de diversos conflictos sociales y comunitarios, además de realizar recorridos y acciones de atención directa a habitantes de diferentes puntos del estado.

También representó en diversas ocasiones a la gobernadora Mara Lezama Espinosa en actos oficiales. Documentos del Ayuntamiento de Othón P. Blanco acreditan, por ejemplo, su participación como representante del Ejecutivo estatal en sesiones solemnes realizadas durante 2025.

En los últimos meses acompañó además a la mandataria estatal en actividades públicas realizadas en comunidades de Othón P. Blanco.

Eljure Terrazas ya cuenta con experiencia electoral en el municipio. En 2021 contendió por la presidencia municipal de Othón P. Blanco como candidato de Fuerza por México, participación que consta en los registros oficiales del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Ahora buscará incorporarse al proceso interno de Morena para obtener la coordinación municipal en Othón P. Blanco, figura partidista que antecede a la definición de las candidaturas para el proceso electoral de 2027, sin que su participación implique por sí misma una candidatura formal.