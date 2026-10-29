Gobierno de Diego Castañón enfrenta reclamos por adeudos y dudas sobre recursos para cierre de año

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TULUM.- Proveedores del Ayuntamiento de Tulum denunciaron facturas sin pagar desde hace seis y hasta ocho meses, mientras la administración de Diego Castañón Trejo llega al cierre de 2026 sin información financiera actualizada que permita conocer el alcance de esos adeudos y los recursos disponibles para cubrir sus compromisos de diciembre.

Los señalamientos contrastan con las declaraciones de funcionarios municipales que durante octubre garantizaron los salarios y las prestaciones de más de mil trabajadores. Hasta ahora, no hay datos suficientes para confirmar un riesgo de incumplimiento, pero tampoco cifras actualizadas que permitan contrastar esa garantía con la situación de la Tesorería.

Fuentes consultadas entre los proveedores aseguraron que los retrasos han provocado dificultades económicas a empresas y particulares que suministran productos y servicios al gobierno municipal.

Atribuyeron los pagos pendientes a posibles problemas de liquidez y a una menor captación de ingresos propios. Sin embargo, esas explicaciones no están respaldadas por un informe de la Tesorería que detalle la recaudación o precise las causas de las demoras.

El antecedente inmediato es el crédito de 50 millones de pesos contratado con Banorte en diciembre de 2025. Entonces, la Tesorería relacionó el financiamiento con obligaciones laborales, incluidos aguinaldos y compromisos obrero-patronales, además de otros conceptos.

Ese préstamo no permite establecer cuánto gastó el Ayuntamiento en prestaciones, pues se requiere el desglose presupuestario de su aplicación. Tampoco se ha confirmado una nueva solicitud de financiamiento para diciembre de 2026.

A los cuestionamientos financieros se suman los reclamos por baches, deterioro del pavimento y encharcamientos en distintas calles de Tulum.

Aunque el gobierno municipal anunció un programa emergente de bacheo, las primeras intervenciones se concentraron en vialidades del Centro. Colonias como Maya Pax, La Veleta y Cristal, así como otros sectores periféricos, permanecían pendientes de atención conforme al calendario municipal.

Las condiciones de las calles han generado críticas sobre las prioridades del gasto y el destino de los impuestos y derechos municipales. No obstante, la información disponible no permite relacionar directamente esas inconformidades con una disminución de la recaudación.

El panorama económico local también incluye una prolongada temporada de baja actividad turística y varios meses de presencia de sargazo. Comerciantes y prestadores de servicios reportaron dificultades para sostener sus negocios, con reducciones de operaciones y cierres temporales ante la menor llegada de visitantes.

El efecto de ese escenario sobre los ingresos del Ayuntamiento sigue sin estar documentado en la información proporcionada.

Para el cierre del año, los compromisos municipales incluyen salarios, aguinaldos, fondos de ahorro y otras prestaciones. También permanece pendiente precisar cuánto se destinó en 2024 y 2025 a aguinaldos, canastas y demás beneficios laborales.

Frente a las denuncias de proveedores, la administración de Castañón Trejo y la Tesorería tienen pendientes aclaraciones concretas: cuánto deben, qué recursos tienen para pagar las prestaciones, cómo se comportó la recaudación en 2026 y si contemplan contratar otro financiamiento.

Sin ese desglose, los retrasos denunciados y las garantías oficiales de pago permanecen sin un balance financiero público actualizado que permita evaluar la capacidad del Ayuntamiento para cumplir sus obligaciones.