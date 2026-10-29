Gran Consejo Maya reúne 487 firmas para exigir destitución del director del INMAYA

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- Con 487 firmas de un total de 490 dignatarios mayas de Quintana Roo, el Gran Consejo Maya solicitó al Gobierno estatal destituir al director del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (INMAYA), Edder Enrique Chuc Cen, a quien sus integrantes acusan de entregar apoyos incompletos, retrasar ayudas y pedir firmas en hojas en blanco.

Los representantes señalaron que presentaron la solicitud desde el 19 de octubre ante la Oficialía Mayor y la Secretaría de Gobierno. Afirmaron que las inconformidades se repiten en distintos centros ceremoniales y comunidades, pese a la existencia de recursos presupuestados para su atención.

En entrevista con La Pancarta de Quintana Roo participaron Gabino Cruz Yeh, general maya y representante de Chancab Veracruz; Rogelio Puc, de la Cruz Parlante; Placido Balam Noh, de Tulum; Juan Caamal Coh, comandante de Tixcacal Guardia; Miguel May Ek, comandante de Yaxle; Juan Cima Witzil, de Xyatil, y Simón Caamal Coh, presidente del Gran Consejo Maya.

Gabino Cruz Yeh denunció que el director les negó recursos para las primicias de Chancab Veracruz. Explicó que esa respuesta motivó la convocatoria a centros ceremoniales e iglesias para reunir las firmas.

“Nos dimos cuenta que todos los centros ceremoniales están pasando lo mismo, y el recurso no es de él, no sale de su bolsa”, expresó.

El presupuesto aprobado para el INMAYA en 2026 fue de 38 millones 465 mil 074 pesos. La información proporcionada también refiere una modificación presupuestal, aunque presenta un error en la escritura de la cantidad ajustada.

Dentro de los recursos del instituto figura el programa de Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas, con 11 millones 013 mil 599 pesos etiquetados como subsidios sujetos a reglas de operación para entregar apoyos económicos directos.

Juan Caamal Coh sostuvo que durante 2026 realizaron solicitudes cuyos apoyos no habían llegado. También afirmó que Chuc Cen solo había visitado su comunidad dos veces desde que asumió el cargo.

Según su relato, cuando pidieron mejorar las despensas, el funcionario les respondió que, como campesinos, debían utilizar sus machetes para sembrar y cosechar maíz y preparar sus atoles. El representante de Tixcacal Guardia calificó ese comentario como una burla.

Por su parte, Faustino Poot, representante del Centro Ceremonial de Chumpón, denunció que en dos ocasiones solicitaron ayuda para sus actividades. En una gestión iniciada en mayo, aseguró, el director consiguió 6 mil pesos, pero únicamente les entregó 4 mil.

“Luego nos dio unos formatos para firmar en blanco, después él pone la cantidad”, acusó. Añadió que el funcionario comenzó a entregar personalmente los apoyos y sostuvo que estos llegan incompletos. Pidió a la gobernadora escuchar sus reclamos.

Simón Caamal Coh afirmó que los recursos destinados a las comunidades indígenas no son un regalo, sino un respaldo necesario para preservar su cultura. Rechazó los tratos denigrantes y señaló que la función del INMAYA abarca a la población maya que necesita atención, no únicamente a sus dignatarios.

El presidente del consejo también denunció demoras en ayudas relacionadas con salud, sillas de ruedas, muletas y bastones. Sostuvo que la falta de claridad sobre los montos impide a los beneficiarios saber cuánto deberían recibir.

Finalmente, expresó su confianza en que el Gobierno estatal atienda la petición y que el instituto recupere una atención cercana, digna y transparente hacia las comunidades. La información proporcionada no incluye una respuesta de Chuc Cen a los señalamientos.