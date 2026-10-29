Vecinos de Zazil-Ha exigen frenar retiro de árboles de más de 80 años y transparentar permisos

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PLAYA DEL CARMEN.- Vecinos de Zazil-Ha exigieron frenar el retiro de dos árboles de más de 80 años y mostrar los permisos que lo autorizan, al denunciar un cambio de criterio técnico: ejemplares que anteriormente fueron considerados sanos ahora serían intervenidos por un posible riesgo.

Los árboles se encuentran en la calle 5 Bis, entre las calles 38 y 40. David Chávez, vecino denunciante, sostuvo que su retiro favorecería un desarrollo de condominios de Grupo Icasa y cuestionó que se pretenda reubicarlos en cinco días, por el peligro que esa maniobra representaría para su supervivencia.

Según Chávez, Rafael Reynoso, delegado de la Asociación Mexicana de Arboricultura en el sureste, determinó hace más de año y medio que los ejemplares estaban saludables y que trasladarlos podría causarles la muerte. Sin embargo, afirmó que el especialista ahora plantea intervenirlos por razones de seguridad.

El denunciante aseguró que conserva documentación desde marzo de 2025 que describe su buen estado y un anclaje de hasta seis metros. Añadió que Protección Civil habría contradicho los argumentos sobre el peligro derivado de su cercanía con el cableado eléctrico.

Chávez recordó que las áreas municipales de Normatividad y Ecología no habían otorgado permisos para talar o remover los árboles, lo que permitió detener trabajos anteriores. Sostuvo que recientemente se autorizaron el corte de ramas y la reubicación, pero no le han entregado los documentos correspondientes.

Explicó que únicamente pudo observar las autorizaciones, bajo el argumento de que solo el propietario podía exhibirlas.

El vecino señaló que más de mil residentes firmaron contra el proyecto inmobiliario. También afirmó que el predio contiene un cenote, tiene restricciones para construir y que el desarrollo habría sido comercializado sin las licencias necesarias. Estos señalamientos corresponden a su versión.

Como parte de sus gestiones, informó que presentó documentación ante la Presidencia de la República, donde fue recibida y turnada al Gobierno de Quintana Roo, además de enviar una copia dirigida a Claudia Sheinbaum.

Los residentes solicitaron revisar las autorizaciones y explicar el cambio de criterio sobre las condiciones de los ejemplares antes de retirarlos, al considerar que forman parte del patrimonio natural de Zazil-Ha.