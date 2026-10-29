Hoteleros del norte de Quintana Roo descartan bajar tarifas pese a prever menor crecimiento en 2027

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CANCÚN.- Los hoteleros del norte de Quintana Roo no prevén una reducción generalizada de tarifas en 2027, aunque anticipan un escenario menos favorable y un crecimiento inferior al de este año, afirmó Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

El dirigente explicó que cada establecimiento determina sus precios según el segmento al que se dirige y su estrategia comercial. Señaló que la temporada invernal comienza a mostrar repuntes importantes, con mayor demanda y mejores tarifas, pero advirtió que sostener la actividad durante el verano será uno de los principales desafíos.

Para afrontarlo, consideró necesario reforzar la promoción, mejorar la infraestructura y continuar el desarrollo de los destinos.

Ante la apertura de nuevos hoteles y la competencia con otros lugares turísticos, destacó la importancia de remodelar instalaciones y obtener financiamiento para actualizar la oferta de alojamiento.

En ese sentido, valoró como un incentivo la decisión del Ayuntamiento de Cancún de eliminar el cobro de licencias para remodelaciones, al considerar que facilitará las mejoras necesarias para mantener la competitividad.

Sobre el efecto del Derecho de No Residente (DNR) en los paquetes turísticos, indicó que todavía faltan definiciones para determinar ajustes en la promoción de 2027. Añadió que las aerolíneas y las plataformas de comercialización deberán transparentar los cambios una vez que se establezca cómo se aplicará el cobro.

Respecto al Cancún Travel Mart 2026, informó que se registraron cifras 6 por ciento superiores a las del año anterior. El encuentro reunió a 566 delegados acreditados: 242 compradores y 324 proveedores, con participación de 273 empresas de 22 países.

De la Peña también estimó que el 25 por ciento de la actividad considerada podría representar una derrama de entre 5 mil y 6 mil millones de dólares. Aclaró que se trata de un cálculo aproximado, aunque la información proporcionada no precisa a qué conjunto de operaciones corresponde ese porcentaje.