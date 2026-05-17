Gobierno de Estefanía Mercado fortalece capacitación para emprendedores

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta Estefanía Mercado, puso en marcha nuevas acciones para fortalecer el emprendimiento local mediante el programa “Escuela de Negocios”, una iniciativa dirigida a personas emprendedoras y pequeñas empresas que buscan consolidar o desarrollar sus proyectos.

La estrategia es impulsada a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, en coordinación con Alianzas Sostenibles, Mi Pyme Coparmex y la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO).

La secretaria de Desarrollo Económico, Estefanía Hernández, informó que en la primera jornada participaron 50 emprendedores, quienes recibieron orientación sobre modelos de negocio y posteriormente realizaron un diagnóstico para identificar la etapa en la que se encuentran sus proyectos.

Explicó que, con base en los resultados, se ofrecerá acompañamiento gratuito y especializado para fortalecer cada iniciativa.

Detalló que quienes se encuentran en una fase inicial podrán integrarse directamente a la Escuela de Negocios, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas ya establecidas recibirán asesoría de Coparmex en áreas como finanzas, rentabilidad y marketing.

Asimismo, indicó que la UQROO brindará apoyo a las personas que aún desarrollan una idea de negocio, mediante programas y herramientas enfocadas en capacitación y desarrollo empresarial.

La funcionaria agregó que quienes no pudieron acudir de manera presencial también podrán realizar el diagnóstico en línea para acceder al programa y a las asesorías disponibles.

Durante la jornada participó Ruth Carrillo Campos, consultora de Alianzas Sostenibles, quien destacó que en esta iniciativa colaboran seis consultorías especializadas junto con Coparmex y la UQROO, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor de Playa del Carmen.

Por su parte, Carlos Javier Hernández Vargas, secretario técnico de Extensión y Vinculación de la UQROO, reiteró que la universidad mantiene abiertas sus puertas a la sociedad a través de programas de capacitación y vinculación profesional.

En tanto, Estefanía Gelroth, consultora de Mi Pyme Coparmex, subrayó la importancia del acompañamiento empresarial para ayudar a emprendedores y empresarios a fortalecer sus negocios mediante asesorías, intercambio de experiencias y estrategias de crecimiento.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca impulsar el desarrollo económico local mediante capacitación, acompañamiento y herramientas que permitan consolidar nuevos negocios en Playa del Carmen.