Imoveqroo descarta incremento al transporte público en Chetumal mientras avanza MOBI

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CHETUMAL.- El titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández, informó que por el momento no se prevé un incremento en las tarifas de taxis, combis y camiones en Chetumal, debido a que el nuevo sistema de transporte público aún se encuentra en fase piloto.

El funcionario explicó que aplicar un aumento sin contar antes con una alternativa de movilidad más amplia y funcional resultaría complicado para la ciudadanía, por lo que cualquier ajuste dependerá del avance del sistema MOBI que actualmente se desarrolla en la capital del estado.

Indicó que en aproximadamente tres semanas comenzarán a llegar las primeras unidades que operarán fuera del esquema piloto, lo que permitirá fortalecer la red de transporte público en Chetumal.

Actualmente, detalló, existen cinco rutas en operación y la próxima será la ruta hacia Calderitas, programada para entrar en funcionamiento a mediados de junio, convirtiéndose en la sexta dentro del sistema.

Rafael Hernández añadió que el proyecto contempla un total de diez rutas y señaló que únicamente cuando el sistema esté más consolidado podría analizarse la posibilidad de un incremento tarifario en el transporte público.