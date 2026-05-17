Morena concluye instalación de sus 11 Consejos Municipales en Quintana Roo

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CANCÚN.- Con la instalación del Consejo Municipal de Benito Juárez, Morena concluyó este domingo la conformación de sus 11 Consejos Municipales en Quintana Roo, en un proceso que el partido considera clave para fortalecer su estructura territorial rumbo a los próximos procesos electorales.

El cierre de esta etapa contó con la presencia de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carolina Rangel, quien participó en el acto realizado en Cancún.

Un día antes, Morena había instalado el Consejo Municipal de Playa del Carmen, en un evento encabezado por la dirigente estatal del partido, Johana Acosta Conrado.

“No solo cumplimos una tarea, demostramos que cuando el pueblo se organiza, la transformación es imparable. ¡Más unidos, más fuertes y listos para lo que viene en Morena Quintana Roo!”, expresó la lideresa estatal.

Durante su intervención, Carolina Rangel explicó que la creación de los Consejos Municipales busca mejorar la organización interna del partido y fortalecer la coordinación entre los comités seccionales y los órganos partidarios.

Indicó que este esquema pretende reducir la dispersión operativa y reforzar el trabajo territorial de Morena en los municipios.

Entre las funciones de estos órganos se encuentran la formación política, las tareas de afiliación, la vinculación vecinal, así como la coordinación de actividades comunitarias y la distribución del periódico Regeneración.

Los Consejos Municipales están integrados por presidentes y secretarios generales de los mil 11 Comités Seccionales conformados por Morena en Quintana Roo antes de enero de este año.

De acuerdo con el partido, la consolidación de esta estructura interna tiene como objetivo fortalecer la organización territorial de Morena de cara a futuras contiendas electorales.

En el evento también estuvieron presentes los diputados locales Jorge Sanén Cervantes y Alberto Batún, así como los legisladores federales Mildred Ávila y Humberto Aldana Navarro, entre otros representantes del partido.