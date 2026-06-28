Mara Lezama supervisa uso de la cancha de fútbol 5 de la Supermanzana 29

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa visitó y recorrió la nueva cancha de fútbol 5 ubicada en la Supermanzana 29 de Cancún, una de las 46 instalaciones deportivas construidas y rehabilitadas en el estado como parte del programa del Mundial Social 2026 impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la visita, la gobernadora destacó que este espacio ya es utilizado por niñas, niños y jóvenes de la zona, quienes además cuentan con un comité deportivo vecinal encargado de organizar entrenamientos y actividades gratuitas para fomentar la práctica del deporte.

“Quiero que conozcan todas las canchas que gracias a la Presidenta de la República hemos hecho en el Mundial Social. Esta es una de las 46; ya conocimos la cancha ‘Las Ranitas’ y ahora estamos en esta cancha de fútbol 5 de la Supermanzana 29, donde las chavas y los chavos ya la están usando”, expresó.

Mara Lezama informó que actualmente más de 70 niñas y niños están inscritos para participar en las actividades deportivas que se desarrollarán en este espacio, además de que se organizarán encuentros entre vecinas y vecinos con el propósito de fortalecer la convivencia comunitaria.

La Gobernadora subrayó que el principal objetivo de estas obras es promover una vida saludable mediante la práctica del deporte y la recuperación de espacios públicos para la niñez y la juventud. A los chavos y chavas les habló sobre la importancia de tomar las mejores decisiones y de los riesgos que implican las conductas autodestructivas.

Asimismo, afirmó que estas acciones representan el legado que dejará la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del Mundial Social, al impulsar infraestructura deportiva que contribuya a la transformación de las comunidades.

Durante el recorrido, acompañada de Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), convivió con futbolistas de distintas edades, entregó balones a las y los participantes, saludó a integrantes del comité deportivo y organizó algunas actividades, como dominadas y tiros a penal.

La nueva cancha de fútbol 5 forma parte de la estrategia estatal para ampliar el acceso gratuito a espacios deportivos y fortalecer el tejido social a través del deporte en Quintana Roo.