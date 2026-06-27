Gobierno de Estefanía Mercado impulsa acciones de apoyo integral para las mujeres de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el firme compromiso de acercar servicios que contribuyan al bienestar de las mujeres y sus familias, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado llevó a cabo con éxito, a través del Instituto de las Mujeres, en el marco del Día Naranja, la sexta edición de la Brigada Integral “Entre Mujeres” en el domo de la colonia Gonzalo Guerrero.

Durante esta jornada se ofrecieron de manera gratuita servicios integrales de salud, bienestar, asesoría y desarrollo comunitario, beneficiando a mujeres y familias playenses. Entre los servicios brindados destacaron asesoría jurídica, psicológica y nutricional, orientación para la prevención de la violencia, bolsa de empleo, cortes de cabello, trámites del Registro Civil, módulo de vacunación, donativos de pan e información sobre seguros de vida para personas adultas mayores, así como orientación sobre los cursos, talleres y programas que ofrecen las distintas dependencias del Gobierno Municipal.

Como parte de las actividades de convivencia y promoción de estilos de vida saludables, las asistentes disfrutaron de una dinámica clase de ritmos latinos que fomentó la activación física y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. Asimismo, la Casa del Adulto Mayor del DIF Municipal participó con una presentación folclórica que llenó de alegría y tradición esta jornada.

La directora del Instituto de las Mujeres, Idania Gamboa, reiteró el compromiso de la dependencia de continuar trabajando de manera cercana y coordinada con el gobierno encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, impulsando políticas públicas y acciones que promuevan la igualdad, la prevención de las violencias y el empoderamiento de las mujeres.

“El compromiso es seguir construyendo un municipio donde las mujeres tengan acceso a oportunidades, servicios y espacios seguros para su desarrollo integral. Continuaremos trabajando de la mano de nuestra presidenta Estefanía Mercado para acercar estos beneficios a cada colonia y comunidad de Playa del Carmen”, destacó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de construir una ciudad más justa, incluyente y con mayores oportunidades para todas las mujeres, fortaleciendo su bienestar, autonomía y desarrollo, mediante estrategias que acercan servicios y generan comunidades más unidas, seguras e igualitarias.