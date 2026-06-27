Mara Lezama entrega vehículos y motocicletas recuperadas a sus propietarios

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó a sus propietarias y propietarios 8 vehículos que habían sido robados en diferentes puntos de la ciudad -siete motocicletas y una camioneta- recuperados e hizo llamado a la población a denunciar este tipo de ilícitos a través del teléfono de emergencia 911.

Acompañada de las y los integrantes de la Mesa de Seguridad, la titular del Ejecutivo dijo que existen todo un gran equipo vigilando, así como para fincar responsabilidades como es la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

Al devolver las llaves de sus unidades a sus legítimos propietarios y un dispositivo GPS, dijo que se tiene una estrecha coordinación con los integrantes de la Mesa de Seguridad para atender todos los flagelos en Quintana Roo.