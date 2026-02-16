Gobierno de México rechaza refugio de Reino Unido a exesposa de Duarte

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó el rechazo de su gobierno al asilo político que el gobierno del Reino Unido otorgó a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y adelantó que México responderá ante esa decisión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que hasta el momento su administración no ha recibido una notificación formal por parte de las autoridades británicas respecto a la determinación que impide continuar con el proceso de extradición de Macías.

“No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”, afirmó.

El asilo concedido por el Reino Unido frena la solicitud de extradición que enfrentaba la exesposa de Duarte, quien es requerida por autoridades mexicanas por presuntas irregularidades durante la administración estatal en Veracruz.

En otro tema relacionado con el exmandatario veracruzano, Sheinbaum fue cuestionada el pasado 13 de febrero sobre una nueva acusación contra Javier Duarte, presuntamente por el delito de peculado y desvío de recursos destinados a personas con discapacidad.

Al respecto, la presidenta subrayó que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, determinar las acciones legales procedentes.

“Cuando hay una denuncia penal, la Fiscalía abre su carpeta y presenta ante un juez la orden de aprehensión, en su caso. Y ya el Poder Judicial tendrá que tomar su decisión”, puntualizó.