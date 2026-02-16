Gobierno de Estefanía Mercado reitera respaldo al sector ganadero y al desarrollo rural

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Durante su participación en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera Local “Ganaderos Unidos de Bacalar”, Alejandro López, director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, reafirmó que el gobierno de Playa del Carmen, encabezado por Estefanía Mercado, mantiene una política de respaldo total al sector productivo y al desarrollo rural.

En entrevista con medios de comunicación, López destacó que el gobierno municipal impulsa políticas de acompañamiento que buscan fortalecer el sector, mejorar la productividad y garantizar que la riqueza generada por el turismo beneficie a todos los sectores productivos, incluyendo el campo, sus productores y las comunidades rurales.

“El gobierno municipal seguirá trabajando de la mano con nuestros productores para fortalecer el campo y asegurar que los beneficios del turismo se traduzcan en desarrollo equitativo para todas las comunidades rurales”, afirmó.

El funcionario señaló que la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal ha permitido optimizar los programas de apoyo al campo, históricamente marginado. “Hoy los productores tienen acceso a programas sociales, financiamiento y apoyos para mejorar la gestión ganadera”, agregó.

Durante la sesión, el presidente de la Asociación Ganadera Local, Carlos Alfredo Rodríguez García, presentó su informe de actividades, destacando los avances y acciones implementadas para fortalecer la productividad y mejorar las condiciones de los ganaderos de la región.

El evento contó con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes resaltaron la importancia del respaldo institucional y la coordinación con las organizaciones productivas para consolidar un desarrollo rural sostenible en la región.

Asimismo, Enrique Morales Pardo, representante de la SADER en Quintana Roo; Orlando Emir Bellos Tun, Subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; Diana Frine Gutiérrez García, diputada por el XIV Distrito de Bacalar; y Sergio Crisanto Mortero, presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado.