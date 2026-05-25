Gobierno de Playa del Carmen crea “HA: Círculo de Lectura dedicado a Mujeres”

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PLAYA DEL CARMEN.- El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen (IMCAP) creó “HA: Círculo de Lectura dedicado a Mujeres”, como un espacio para cultivar los conocimientos, impulsado por la presidenta municipal Estefanía Mercado.

La Coordinadora Regional para la Construcción de Paz y Seguridad del Gobierno de México, Karen Alejandra Román Flores, y Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, director general del IMCAP, comentaron la necesidad de tener una zona propia del universo femenino, en el que se conociera y hablara de la literaratura.

En esta primera sesión, se dio lectura al libro “El Infinito es un Junco”, de la escritora española Irene Vallejo, con el que ganó el “Premio Aragón 2021” y el “Premio de las Letras Aragonesas 2023”.

Esta es una de las 13 obras publicadas por la filóloga de Zaragoza, España.

Se trata de un ensayo profundo acerca de los libros desde sus inicios con el papiro en el antiguo Egipto, hasta las actuales bibliotecas modernas.

“La fragilidad de un junco ofreció la posibilidad de resguardar la historia humana”, cita en el texto. Las asistentes al Foro Cultural leyeron fragmentos de este libro, ofreciendo sus opiniones y comentarios, así como aportando las analogías con la época contemporánea.

“HA: Círculo de Lectura dedicado a Mujeres” tendrá lugar dos viernes al mes en el Foro del Centro Cultural. Tanto la Coordinadora Regional para la Construcción de Paz y Justicia como el Director General del IMCAP, invitaron a las mujeres en general a integrarse a este su espacio literario.