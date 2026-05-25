Supervisa Mara Lezama inicio de la conversión de Clínica del ISSSTE de Cancún en Hospital General

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa, junto con autoridades del sector Salud y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezó un recorrido por las obras de inicio para la conversión de la Clínica Hospital del ISSSTE en Cancún a Hospital General, proyecto que permitirá ampliar la capacidad de atención médica especializada para derechohabientes de Quintana Roo.

Durante el recorrido por las instalaciones que antes fueron de la tienda del ISSSTE, que cerró hace 12 años. Las autoridades constataron las primeras acciones de la primera etapa de este proyecto de infraestructura hospitalaria, que contempla nuevas áreas de diagnóstico, hospitalización y tratamiento, con tecnología médica especializada y mayores espacios de atención para pacientes pediátricos y adultos.

Acompañada del secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, y del Ing. Mondragón, encargado de obra, Mara Lezama informó que serán más de 600 millones de pesos en inversión. Actualmente se está en etapa de demolición y limpieza.

Como parte de esta primera etapa, se habilitará un área de imagenología equipada con servicios de rayos X, ultrasonografía, mastografía, tomografía, osteodensitometría y ortopantomografía, además de auxiliares de diagnóstico como inhaloterapia, diálisis peritoneal, hemodiálisis y clínica del dolor.

Asimismo, al pasar de clínica a hospital se ampliará el área de consulta externa con consultorios de medicina familiar y especialidades, medicina preventiva, telemedicina, clínica de heridas y estomas, estomatología, archivo clínico y farmacia.

El nuevo Hospital General contará además con 70 nuevos espacios de hospitalización para pacientes pediátricos y adultos, incluyendo unidades de cuidados intensivos neonatales, pediátricos y para adultos, así como unidad de crecimiento y desarrollo. Actualmente, en la clínica, funcionan 20 camas que se incorporarán al nuevo hospital que llegará a 90 camas.

En materia de tratamiento y atención especializada, el proyecto incluye áreas de urgencias, obstetricia, tococirugía, cirugía, cirugía ambulatoria y quimioterapia, además de servicios auxiliares de diagnóstico como laboratorio de análisis clínicos, endoscopía e imagenología.

La obra contempla una construcción de 24 mil 127 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, sobre un terreno de 17 mil 815 metros cuadrados. Lo que hoy es la clínica quedará únicamente para Medicina Física y Ambulatoria.

Durante el evento, se informó que la segunda etapa del proyecto incorporará nuevos consultorios, banco de sangre, anatomía patológica, áreas de medicina física y hemodinamia, además de una zona de gobierno y un helipuerto.

Mara Lezama puntualizó que esta transformación permitirá fortalecer la infraestructura hospitalaria del ISSSTE en Quintana Roo, reducir tiempos de atención y acercar servicios médicos de alta especialidad a miles de derechohabientes del norte del estado.