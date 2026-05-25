Reportan detención del boxeador Gilberto “Zurdo” Ramírez en carretera Cancún-Tulum

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CANCÚN.- El boxeador mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez presuntamente fue detenido junto con otras personas durante un operativo de seguridad realizado en la carretera Cancún-Tulum, luego de que autoridades detectaran una conducta sospechosa y exceso de velocidad, según reportes preliminares difundidos por medios locales.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Quintana Roo ha emitido información oficial sobre la situación jurídica del pugilista ni sobre posibles cargos derivados del operativo.

Los reportes señalan que la detención ocurrió tras una revisión policiaca en la vía federal, aunque la identidad confirmada oficialmente solo corresponde a “Gilberto de Jesús N”, lo que ha generado especulación debido a la coincidencia con el nombre del deportista sinaloense.

La falta de información oficial mantiene incertidumbre sobre el caso y sobre el futuro inmediato del excampeón mundial.

Gilberto Ramírez, de 34 años, es reconocido por haber sido el primer mexicano en conquistar el campeonato mundial supermediano de la OMB en 2016, además de obtener posteriormente títulos en la división crucero.

En meses recientes, el boxeador enfrentó una derrota ante David Benavidez en Las Vegas, combate en el que perdió los cinturones de la AMB y OMB de peso crucero y que incluso derivó en su hospitalización.

El caso también revive antecedentes polémicos fuera del cuadrilátero. En 2022, Ramírez protagonizó un incidente en Mazatlán, donde fue arrestado tras alterar el orden público durante una fiesta privada, situación que generó críticas sobre su comportamiento.

Mientras las autoridades no aclaren oficialmente los hechos ocurridos en Quintana Roo, el panorama legal y deportivo del “Zurdo” permanece incierto.