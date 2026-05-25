Gobierno del Estado alerta que el sargazo dejó de ser un fenómeno estacional

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CHETUMAL.- La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, reconoció que el comportamiento actual del sargazo en las costas del estado demuestra que ya no puede considerarse un fenómeno estacional, sino un problema permanente que requiere monitoreo continuo.

La funcionaria señaló que anteriormente existían temporadas definidas para el recale de la macroalga, pero actualmente su presencia se mantiene prácticamente durante todo el año.

“Ya ni siquiera tenemos temporada, sino que se mantiene de manera constante el monitoreo del sargazo”, afirmó.

Torres Gómez indicó que esta situación representa uno de los principales retos ambientales y turísticos para Quintana Roo, por lo que consideró indispensable mantener acciones coordinadas entre autoridades, empresarios y sociedad civil para disminuir las afectaciones.

También explicó que el recale no ocurre de forma uniforme en todas las playas del Caribe mexicano, por lo que exhortó a residentes y turistas a mantenerse informados mediante los reportes oficiales emitidos por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo.

De acuerdo con el monitoreo estatal realizado en lo que va de 2026, las zonas con mayor acumulación de sargazo han sido Tulum, Playa del Carmen y Mahahual, debido al comportamiento de las corrientes marinas.

La funcionaria destacó además el uso del semáforo de sargazo implementado por la Secretaría de Medio Ambiente municipal de Playa del Carmen, herramienta que informa diariamente las condiciones de las playas.

En este sistema, el color verde indica playas despejadas, mientras que el rojo señala abundante presencia de macroalgas, lo que permite orientar tanto a turistas como a prestadores de servicios turísticos en tiempo real.