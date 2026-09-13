Gobierno de Playa del Carmen impulsa el consumo local con la “Kermés Semana Patria Gastronómica”

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el propósito de fortalecer la economía local y celebrar la riqueza gastronómica que distingue a México, este sábado inició la “Kermés Semana Patria Gastronómica”, un espacio que durante cuatro días reunirá a 30 expositores en el Parque Fundadores, como parte de las actividades conmemorativas por la Independencia de México. La iniciativa impulsada por el gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado busca generar oportunidades para productores, comerciantes, emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas, al tiempo que invita a las familias a consumir productos hechos y comercializados por la gente local.

Durante el primer día, medios de comunicación y generadores de contenido se sumaron a la promoción de esta celebración mediante un recorrido por los diferentes puestos instalados en el Parque Fundadores. En cada parada, los expositores compartieron sus platillos y productos con los asistentes, permitiendo que quienes acudieron pudieran conocer, probar y disfrutar parte de la riqueza gastronómica que ofrece Playa del Carmen. Con una asistencia aproximada de 2 mil personas durante esta primera jornada, la kermés se convirtió en un punto de encuentro para las familias y en una oportunidad para visibilizar el trabajo de quienes todos los días hacen crecer la economía local.

La Secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, destacó que este tipo de espacios permiten acercar a los emprendedores con nuevos clientes y mercados, fortaleciendo sus negocios y generando mayores oportunidades de desarrollo. Señaló que impulsar el consumo local significa respaldar directamente a las familias que producen, cocinan, crean y emprenden en Playa del Carmen, contribuyendo a una economía más dinámica y con oportunidades para todas y todos.

La “Kermés Semana Patria Gastronómica” continuará hasta el 15 de septiembre en el Parque Fundadores, donde las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas gastronómicas, artesanales y de emprendimiento. La invitación es a recorrer los puestos, probar los productos, conocer las historias detrás de cada emprendimiento y, sobre todo, apoyar a quienes mueven la economía desde lo local.

La gastronomía mexicana es identidad, historia, cultura y orgullo nacional. Cada platillo, ingrediente y receta representa generaciones de conocimiento y el esfuerzo de familias que mantienen vivas nuestras tradiciones. En estas fiestas patrias, la celebración también representa una oportunidad para reconocer que la grandeza de México se construye desde sus comunidades y desde el esfuerzo de su gente.

Desde el Gobierno Municipal se mantiene el compromiso de crear oportunidades, fortalecer a los emprendedores y consolidar espacios que impulsen el consumo local, contribuyendo al desarrollo económico sostenible de Playa del Carmen y fortaleciendo el tejido social.