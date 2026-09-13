Trump rechaza frenar desarrollo de inteligencia artificial pese a advertencias de líderes tecnológicos

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este domingo los llamados a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y calificó como “fuerzas negativas” a quienes impulsan mayores restricciones, en momentos en que figuras de la propia industria han advertido sobre los riesgos crecientes de esta tecnología.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos debe mantener su ventaja frente a China y consideró que frenar el desarrollo tecnológico podría poner en riesgo ese liderazgo.

“Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana”, declaró a periodistas en Irlanda antes de participar en un partido de golf.

Trump respondió particularmente a los planteamientos de Dario Amodei, fundador de Anthropic, quien pidió reducir el ritmo de desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial ante los riesgos asociados con su avance.

“Estamos liderando ante China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo. Y, francamente, quiero mantenerlo de esa manera porque quien gane con la IA, gana”, insistió el mandatario.

Amodei publicó el sábado un ensayo en el que planteó la necesidad de avanzar a “un ritmo más lento” y adoptar mayores medidas de seguridad. Sus preocupaciones fueron compartidas también por Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI.

Entre los riesgos señalados por Amodei se encuentran el posible uso de la inteligencia artificial para ciberataques y bioterrorismo, una eventual pérdida de control sobre sistemas avanzados y las consecuencias económicas derivadas de su rápida expansión.

El fundador de Anthropic propuso, entre otras medidas, realizar evaluaciones independientes de los sistemas de IA y aumentar la participación gubernamental frente a los riesgos asociados con la tecnología.

La discusión también llegó al Congreso estadounidense. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, rechazó este domingo una moratoria de emergencia sobre el desarrollo de la inteligencia artificial bajo el argumento de que una medida de ese tipo podría favorecer a China.

Johnson planteó además reunirse con representantes de las compañías del sector entre lunes y martes para abordar el tema.

Desde la oposición, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió al Congreso “actuar con urgencia” para ralentizar el desarrollo de la IA y anunció una reunión de legisladores demócratas para el martes, en la que el asunto será una de las prioridades.

Las advertencias surgieron también desde el interior de Anthropic. Jacob Coxon, investigador que anteriormente trabajó para OpenAI, anunció esta semana su renuncia al expresar preocupación por la forma en que las principales compañías están desarrollando sus modelos.

Coxon sostuvo que las empresas están más concentradas en competir entre sí que en garantizar la seguridad de sus productos y aseguró que dentro del sector existe preocupación por las posibles consecuencias de sistemas cada vez más avanzados.

El debate coloca frente a frente dos prioridades en Estados Unidos: mantener la ventaja tecnológica frente a China y establecer mecanismos de seguridad ante riesgos que los propios líderes e investigadores de la industria consideran cada vez más relevantes.