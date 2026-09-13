Pemex descarta que derrame de crudo frente a Ciudad del Carmen llegue a las costas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó este sábado que el crudo derramado por una fuga en uno de sus ductos marinos llegue a las costas del Golfo de México, mientras continúan las labores para reparar la infraestructura ubicada a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen.

El incidente fue detectado el jueves 10 de septiembre en un ducto marino de recolección que recibe hidrocarburos de Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

De acuerdo con Pemex, una caída de presión permitió identificar el problema, por lo que la tubería fue despresurizada y aislada ese mismo día. La empresa aseguró que desde entonces permanece sin flujo y sin emanación de petróleo.

“Con base en el monitoreo permanente del Golfo de México, hoy se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa”, señaló la paraestatal.

Personal especializado de buceo localizó posteriormente el punto donde ocurrió la pérdida de contención e inició los trabajos para reparar la tubería.

Paralelamente, embarcaciones especializadas realizaron labores de dispersión mecánica y colocaron barreras de contención en la zona afectada.

Pemex informó que este sábado concluyó el dragado del lecho marino y estimó que las reparaciones podrían finalizar durante los próximos días.

Los trabajos se concentran actualmente en retirar el lastre de concreto del ducto y preparar una envolvente metálica que será colocada sobre la sección dañada.

La empresa también informó que el viernes atendió una orden de inspección ordinaria de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Marina.

Sin embargo, hasta este sábado no se habían dado a conocer aspectos fundamentales para dimensionar el incidente, entre ellos la causa de la fuga, la cantidad de petróleo vertida, el tiempo durante el cual permaneció activa y la extensión alcanzada por la mancha de hidrocarburo.

El derrame ocurre después de otros episodios recientes de contaminación por hidrocarburos en aguas y costas mexicanas.

En abril de 2026, Pemex reconoció que un derrame que había afectado costas del Golfo desde febrero se originó en un oleoducto de 36 pulgadas de su complejo Cantarell, en la Sonda de Campeche. Por ese caso, tres funcionarios fueron separados de sus cargos mientras avanzaban las investigaciones federales.

Un mes antes, la Secretaría de Marina había señalado tres fuentes relacionadas con la contaminación detectada en el Golfo, entre ellas un vertimiento ilegal desde un buque y emanaciones en la zona de Cantarell.

En octubre de 2025, Pemex también reportó la recuperación de 2.51 millones de litros de hidrocarburo después de un derrame en el río Pantepec, Veracruz, provocado por una fuga en el oleoducto Poza Rica-Madero.