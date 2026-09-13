Nace otro frente opositor en la Zona Maya

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La última palabra

•Al grito de Ma’, referentes políticos y nuevos liderazgos de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, sumándose de Bacalar y Othón P. Blanco, alzan la voz en torno a la figura de Luis Carrillo para la presidencia municipal morelense.

•Llaman al rescate de la dignidad política del sur y del campo morelense: “ya no vamos a permitir que las diputaciones del sur las arrebaten personas de fuera”.

Por Jorge A. Martínez Lugo

En plena efervescencia política por la espera de conocer el nombre del candidato o candidata a gobernar Quintana Roo, la Zona Maya dijo ¡Ma’! Referentes políticos y nuevos liderazgos del sur participaron en una expresión inédita de unidad de los municipios mayas de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, a los que se sumaron otros de Bacalar y Othón P. Blanco, en torno al proyecto que representa el regidor independiente Luis Carrillo Góngora, quien refrendó su interés en volver a contender por la presidencia municipal morelense.

Mostrando un poder de convocatoria sin precedente, este sábado 11 se escuchó el grito de “¡No! ¡ya basta de imposiciones políticas y de la creciente violencia que hasta hace poco nos era ajena!, por eso venimos trabajando en unidad, consolidando estructura territorial y alianzas, sin distinguir colores partidistas, unidos por un gran proyecto para rescatar la dignidad política del sur y la productividad del campo morelense para que vuelva ser el granero del estado”, expresó.

“Sí vamos a entrarle a la carrera por el municipio, vamos a estar en la boleta y vamos a ganar porque la gente está cansada de imposiciones; ya no vamos a permitir que las diputaciones del sur las arrebaten personas de fuera, el sur es para el sur y no podemos vivir con miedo”, exclamó Luis Carrillo ante unos 300 liderazgos de las comunidades de la Zona Maya morelense y carrilloportense, muchos con varios años de carrera en el PRI, PAN, PRD, en su mayoría.

El ex presidente municipal de Morelos, Pedro Pérez Díaz, explicó que “Desde hace meses estamos conformando y consolidando un grupo político de la zona centro-sur. Un grupo que tenga voz, que pueda sumar y defender, cuando lleguen los tiempos, que las candidaturas queden en manos de gente con arraigo, líderes que conozcan su tierra y tengan trabajo real detrás”, señaló.

Por su parte, el ex alcalde de Felipe Carrillo Puerto, Eliseo Baena Adame, precisó que cada municipio conserva autonomía para decidir quién abandera sus trabajos rumbo a 2027, aunque de manera conjunta analizan los perfiles para los distritos local y federal que comparten.

Candy Ávila, lideresa de mototaxistas del municipio, dijo que en la campaña pasada ella y su equipo apoyaron a otro candidato, y que hoy ven en Luis Carrillo a “un hombre maduro, con experiencia y resultados”. Eliodoro Mex, dirigente de otro gremio mototaxista, afirmó que el municipio necesita “un líder valiente y derecho”.

“El campo clama justicia, si no hay producción no hay Estado; si al campo le va bien nos va bien a todos, pero hay que acabar con los monopolios que prevalecen en todos los productos del campo”, expresó Aristeo Cauich Can, líder de los citricultores de la zona agrícola de El Verdón, en Kankabchén.

También asistieron los expresidentes municipales Roger Flota Medina, Sebastián Uc Yam, Jorge Martín Angulo, José Esquivel “Chak Mex”, Javier Novelo Ordoñez, los exdiputados José Ángel Chacón y Pedro Pablo Poot Ek, así como Plácido Acosta, Alejandro Castillo, Hitler Uc Peraza, José Dolores Valadez, Juan Carlos Tapia, entre otros. Usted tiene la última palabra.