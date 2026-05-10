Sectur destaca a Quintana Roo como el principal destino de inversión turística de México

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CANCÚN.- Quintana Roo concentró el mayor monto de inversión turística programada en el país durante el primer cuatrimestre de 2026, al captar el 20 por ciento del total nacional, informó la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

De acuerdo con la funcionaria federal, la entidad fue seguida por Nayarit, con 19 por ciento de la inversión; Jalisco, con 12 por ciento, y Baja California Sur, con 9 por ciento.

La Sectur dio a conocer que la Cartera de Inversión Turística registró, al cierre del primer cuatrimestre de 2026, un total de 773 proyectos distribuidos en las 32 entidades federativas, con una inversión superior a los 42 mil 452 millones de dólares.

“La Cartera de Inversión Turística se consolida como una herramienta más sólida, estratégica y profesionalizada, alineada con la visión de desarrollo económico y turístico del país”, señaló Rodríguez Zamora en un comunicado.

La dependencia indicó que el número de proyectos aumentó 10 por ciento respecto al tercer cuatrimestre de 2025, mientras que el monto de inversión creció 16 por ciento en el mismo periodo.

Según la información presentada, el segmento de turismo de sol y playa concentra el 28 por ciento de los proyectos registrados, seguido del turismo cultural con 20 por ciento, turismo de negocios con 15 por ciento y ecoturismo con 11 por ciento.

La secretaria destacó además que, por primera vez, la cartera integra información de las 32 entidades federativas, lo que permitirá contar con una visión nacional más amplia para el seguimiento y planeación de inversiones estratégicas.

“Contar con información de las 32 entidades federativas nos permite identificar tendencias, fortalecer la planeación y dar un mejor seguimiento al desarrollo de proyectos estratégicos en todo el país”, expresó.

Rodríguez Zamora explicó que durante este periodo se homologaron criterios de registro de proyectos con la Secretaría de Economía, en alineación con el denominado Plan México, además de realizarse un proceso de depuración para mantener únicamente proyectos vigentes y con información actualizada.

Añadió que, a partir de este cuatrimestre, la cartera incorpora la clasificación de los proyectos por segmento turístico, con el objetivo de identificar tendencias de inversión y oportunidades para diversificar la oferta turística nacional.