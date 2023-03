Gobierno de Quintana Roo niega versión de AMLO: asegura que el C5 del narco descubierto en Chetumal no monitoreaba el Aeropuerto de Cancún.

Comparte esta Noticia

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara la semana pasada que fue detectado un sistema de vigilancia utilizado por el crimen organizado para el monitoreo de los vuelos en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama confirmó que sí se descubrió en Chetumal, pero no en el aeropuerto.

“Es una investigación federal, es un tema en Chetumal de un monitoreo que encontraron en unas instalaciones y que dará a conocer la federación. No son cámaras del C5 y no están vinculadas a nada de ello, es un sistema que está vinculado con esa gente y está en investigación federal. No tiene nada que ver con el aeropuerto, con el C5, con cámaras del gobierno del estado, del C2, C4 ni del C5”, explicó.

La mandataria confirmó que el asunto continúa bajo investigación y se espera que pronto se den a conocer los detalles de cómo funcionaba este sistema de vigilancia del crimen organizado.

En lugares estratégicos

El coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Quintana Roo, José de la Peña, explicó que el sistema de vigilancia no había subido imágenes al sistema oficial del estado, pero que sí tenía información y estaba ubicado en lugares estratégicos.

“No tenemos la información precisa de cuántas cámaras ni dónde estaban, pero sí había un centro de monitoreo que tenía información y estaban en lugares estratégicos”, dijo.

La semana pasada, ASUR, la empresa encargada de administrar el Aeropuerto Internacional de Cancún, desconoció la existencia de un circuito de vigilancia en la terminal aérea que sería propiedad del crimen organizado, como señaló el presidente de México.

Para entonces, se desconocía que estuviese en Chetumal, como lo ha confirmado ahora el Gobierno del Estado.

“El presidente se refirió a un aeropuerto en Quintana Roo, no dijo Cancún, por lo que nosotros no tenemos información de ese tema y no sabemos a qué se refiere. Consideramos que quien debe aclarar este tema es de ese lado, nosotros no tenemos nada al respecto, no tenemos más información, por lo tanto, no tenemos postura sobre el tema”, dijo en su momento Alejandro Rossel Ramírez, gerente de Relaciones Institucionales de ASUR.

Así lo comunicó López Obrador

En su conferencia matutina del 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que había sido detectado un sistema de vigilancia que utilizaba cámaras y funcionaba igual que un C5, en un aeropuerto de Quintana Roo.

“Ayer encontramos un sistema C5 en Quintana Roo, pero de la delincuencia”, dijo López Obrador usando las siglas C5, que en México se refiere a los centros policiales que vigilan las ciudades, a través de cámaras de video.

“Tenían hasta cámaras en el aeropuerto para saber los aviones que llegaban y todo… ¡Un C5!”, dijo el presidente, sin abundar en los detalles.