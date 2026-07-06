Gobierno revelará este martes detalles de la detención de ‘El Mayo’ por parte de EU en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes el Gobierno de México presentará un informe sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024, con el propósito de explicar cómo se desarrollaron los hechos y cuál fue la participación de las autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el objetivo es esclarecer los acontecimientos y abordar el tema desde la perspectiva de la defensa de la soberanía nacional.

“Es importante saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia, incluso la intervención”, afirmó.

Sheinbaum informó que en la presentación participarán integrantes del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República (FGR).

Explicó que solicitó la presencia de la Fiscalía para exponer la información que obra en las carpetas de investigación abiertas tras la captura del presunto líder criminal y precisar qué datos fueron conocidos por las autoridades mexicanas en ese momento.

La presidenta adelantó que el informe incluirá una línea del tiempo con la información disponible sobre la detención y los elementos recabados posteriormente, con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos.

Aseguró que la exposición no busca justificar a integrantes de la delincuencia organizada, sino aclarar la actuación de las agencias estadounidenses y la información que compartieron con el Gobierno de México.

Asimismo, indicó que la cronología abarcará antecedentes relacionados con el Cártel de Sinaloa y llegará hasta la captura de “El Mayo” Zambada, así como las consecuencias que este hecho tuvo en la disputa interna entre las facciones de esa organización criminal.

Sheinbaum también señaló que se revisará la información difundida en su momento por autoridades estadounidenses, incluido el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con el propósito de esclarecer las distintas versiones sobre la operación.

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras aterrizar en El Paso, Texas, donde ambos enfrentan cargos federales relacionados con narcotráfico y otros delitos.