Anuncia Mara Lezama convocatoria para segunda jornada de apoyos funcionales gratuitos en Quintana Roo

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la apertura de la convocatoria para la segunda jornada de apoyos federales gratuitos, mediante la cual se entregarán sillas de ruedas, lentes de armazón, auxiliares auditivos, prótesis de mama externas y brasieres ortopédicos a personas que los requieran.

Acompañada por Claudia Gómez, titular de la Beneficencia Pública estatal, y Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, la gobernadora invitó a la ciudadanía a registrarse para acceder a estos beneficios.

Durante el anuncio, Mara Lezama destacó que los apoyos son completamente gratuitos y forman parte de las acciones para garantizar el acceso a la salud, la movilidad y una mejor calidad de vida para las personas en situación de vulnerabilidad, con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Seguimos trabajando con el corazón, poniendo a las personas en el centro de cada acción y por eso quiero recordarles que ya está abierta la convocatoria para esta entrega de apoyos. Así que inscríbete porque es importante para nosotros tu salud, que tú estés bien”, expresó la titular del Ejecutivo.

La Gobernadora señaló que cada uno de estos apoyos representa dignidad, autonomía y bienestar para miles de quintanarroenses, por lo que exhortó a la población interesada a realizar su trámite antes de la fecha límite.

Por su parte, Claudia Gómez informó que los requisitos para el registro son presentar CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio. En el caso de quienes soliciten silla de ruedas, deberán entregar además un dictamen médico.

La recepción de documentos concluirá el próximo 10 de julio. Las personas interesadas podrán acudir a las oficinas de la Beneficencia Pública o a las instalaciones y unidades del Sistema DIF Quintana Roo distribuidas en todo el estado. Asimismo, se puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 983 285 3865 para solicitar información sobre el proceso de inscripción.

Mara Lezama destacó que este no es un esfuerzo aislado, ya que durante este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, se han entregado más de 6 mil aparatos y apoyos funcionales, 2 mil 500 prótesis de mama externas y brasieres ortopédicos, 3 mil auxiliares auditivos y cerca de 18 mil lentes de armazón.

Para esta nueva jornada, el Gobierno del Estado prevé distribuir más de 3 mil apoyos funcionales entre la población beneficiaria.