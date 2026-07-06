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La última palabra

– El proceso está resuelto entre dos proyectos por Quintana Roo. Y sí, son dos proyectos distintos dentro de un mismo partido.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El movimiento avanza en unidad claman Eugenio y Ana Patricia, mientras Rafael y Marybel recorren territorio en los municipios con liderazgos naturales y de toda laya.

Son dos corrientes internas, que si bien estaban unidas, ese caminar de la política que no tiene palabra de honor y puede cambiar en cualquier momento, los agarró en lados diferentes y son dos proyectos para Quintana Roo.

Así como en el país hay un proyecto de nación en la 4T y la oposición no tiene alguno definido, así, hay dos proyectos de Quintana Roo pero en un mismo partido: por un lado, continuidad, por el otro, rescatar el movimiento… Y aquí hay tema.

Lo que se ve no se pregunta. Lo más obvio y evidente es por un lado Ana Patricia y Eugenio y por el otro Rafael y Marybel. Son dos bloques sólidos. Hay unidad en cada mitad.

¿Continuidad o rescate?

Y todo, por los dos tesoreros de municipios ricos que salieron por la puerta de atrás, por decir lo menos. Ya nombraron al dirigente verde en Tulum como nuevo tesorero: así o más claro el control verde de las tesorerías. ¿Será que aún hay más por ver…? Usted tiene la última palabra.