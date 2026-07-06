Profeco exhibe a gasolinera de Cancún por tener el precio más alto de combustible en el sureste

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CIUDAD DE MÉXICO.- Cancún volvió a registrar el precio más alto de la gasolina regular en el sureste del país, de acuerdo con el reporte semanal Quién es quién en los precios de los combustibles, presentado por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el funcionario informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.69 pesos por litro, dentro del acuerdo establecido entre autoridades y empresarios para mantener el combustible por debajo de los 24 pesos por litro y con márgenes de ganancia menores a dos pesos.

No obstante, señaló que algunas estaciones continúan ofreciendo el combustible por encima de esos parámetros. Entre ellas destacó una gasolinera de la cadena La Gas, ubicada sobre la avenida Andrés Quintana Roo, en la Supermanzana 50 de Cancún, donde el litro de gasolina regular se comercializó en 25.29 pesos.

Escalante indicó que esa estación obtuvo un margen de ganancia cercano a los tres pesos por litro, motivo por el cual fue incluida entre las gasolineras con precios elevados dentro del monitoreo semanal de la Profeco.

En contraste, la estación con el precio más bajo de la región fue una franquicia de Pemex ubicada en la calle 164-A número 87, en el municipio de Umán, Yucatán, donde el litro de gasolina regular se vendió en 23.89 pesos, con un margen de ganancia de 1.75 pesos.

El reporte semanal de la Profeco busca informar a los consumidores sobre las estaciones que ofrecen precios competitivos y aquellas que venden el combustible por encima de los parámetros acordados, con el objetivo de incentivar el cumplimiento voluntario del compromiso nacional para contener el precio de la gasolina regular.