Golpe a los bolsillos de los influencers: cambiarán los algoritmos de Facebook e Instagram.

Las Kardashian quieren que el algoritmo de Instagram vuelva a ser como antes, pero en Meta dicen que no van regresar a esas características y, de hecho, van a impulsar la tendencia de mostrar cada vez más contenido de cuentas que los usuarios no siguen tanto en Facebook como en Instagram, además de reducir los ingresos que obtienen los influencers “cometa”, o esos que surgieron por un video que se hizo viral, y ya no lograron generar contenido de calidad.

Durante la llamada con los inversionistas, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que la empresa aumentará la cantidad de contenido de cuentas recomendadas en ambas redes sociales para finales de 2023.

Estas características forman parte de la construcción del nuevo “Motor de descubrimiento”, señaló el empresario, y representa un movimiento al enfoque que solía tener la compañía respecto a mostrar las publicaciones de los amigos en primer lugar.

La Inteligencia Artificial en el nuevo feed, explicó Zuckerberg, encuentra contenido adicional que a la gente le parece interesante, eso aumenta el compromiso y la calidad de nuestros feeds”.

Si bien parece que se trata de replicar el modelo de TikTok, Zuckerberg se justificó diciendo que su algoritmo “será bastante único”, además de que es bueno contar con más de un formato relacionado a los videos cortos en el mercado de las redes sociales.

Esto también significará que veras en tu Feed menos contenido de los influencers que sigas. Por lo que tendrás que visitarlos hasta sus páginas, para mirar sus publicaciones.

Lo anterior ya que Meta considera que la mayoría de los influencers estan spameando contenido basura, acaparando toda la atención de los algoritmos al abusar de su tendencia.

Durante el segundo trimestre del año, Meta apenas logró un crecimiento del 1% y entre las preocupaciones más importantes de los inversionistas se encuentra el panorama relacionado al negocio de publicidad digital y la recesión económica que afecta a las empresas de tecnología.

Y es que la mayoría de las empresas critican que su publicidad aparece en las publicaciones de los influencers, pero esto no les representa mayores ventas debido a que no tienen un Target especializado, lo que significa que gastan millones de dólares en publicidad para estas personas, siendo las únicas beneficiadas.

“Parece que hemos entrado en una recesión económica que tendrá un amplio impacto en el negocio de la publicidad digital. Siempre es difícil predecir qué tan profundos o largos serán estos ciclos, pero diría que la situación parece peor que hace un trimestre”, lamentó Zuckerberg.

Esto significaría cambios en los esquemas de publicidad, como priorizar el que sólo se pague cuando un usuario de click a un anuncio o concrete una compra, en lugar de transferir a ciegas el dinero a los influencers.