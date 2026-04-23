Turistas cambian Cancún por Punta Cana, advierte sector hotelero

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CANCÚN.- La creciente competencia de República Dominicana frente al Caribe mexicano comienza a reflejarse en la preferencia de los viajeros internacionales, advirtió Patricia de la Peña, presidenta de Original Group.

La empresaria señaló que cada vez más turistas optan por destinos como Punta Cana en lugar de Cancún y otros puntos del Caribe mexicano, lo que ha generado una disminución en las reservaciones.

“Hemos visto que la gente está reservando de última hora y muchos se han desviado a República Dominicana… tenemos que desarrollar estrategias para recuperar esos turistas y los vuelos”, advirtió.

De la Peña también lamentó la falta de promoción turística a nivel federal, lo que, consideró, ha debilitado la presencia de los destinos mexicanos en mercados internacionales. En este contexto, subrayó la necesidad de reforzar estrategias desde la iniciativa privada, en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Indicó que el sector hotelero trabaja en esquemas para atraer visitantes sin recurrir a la reducción de tarifas, apostando por el valor agregado en servicios y amenidades.

Crecimiento sostenido en el Caribe

La preocupación del sector se sustenta en los resultados recientes de República Dominicana, que al cierre de 2025 registró cifras históricas al recibir 11.6 millones de visitantes, entre turistas aéreos y cruceristas.

De ese total, más de 8.8 millones llegaron por vía aérea, consolidando al país como uno de los destinos más visitados de América Latina. Además, reportó un crecimiento acumulado del 37.8% respecto a 2022, del 13.3% frente a 2023 y del 4.3% en comparación con 2024.

Sus principales mercados emisores —Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia— coinciden con los del Caribe mexicano, lo que intensifica la competencia directa.

Retos para Quintana Roo

En contraste, destinos como Cancún y la Riviera Maya enfrentan presiones en el mercado estadounidense —que representa más del 30% del turismo internacional—, además de la reducción de asientos aéreos y factores que afectan la percepción del destino, como la llegada masiva de sargazo.

Ante este escenario, el sector turístico insiste en la urgencia de fortalecer la promoción, mejorar la conectividad aérea y mantener la competitividad frente a otros destinos del Caribe.