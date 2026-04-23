La rebelión de los enanos verdes

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El minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

Si no se tratara de una inusitada realidad, fácil sería el tomarlo a broma. Pero sí, resulta que los verdes enanos del circo osaron desafiar al gran domador -domadora en este caso- y para el proceso de 2027 buscan al menos cinco de las 17 gobernaturas que estarán en juego, con Quintana Roo y San Luis Potosí al frente, donde dicen que pueden ganar solos.

En el colmo hasta hay quienes auguran que el propio Jorge Emilio González, el “Niño Verde”, bien pudiera sustituir a Gino Segura en la candidatura. Tres veces he cruzado palabras con él (no hablado) y en la primera, siendo él senador, no se pudo porque el verde estaba drogado, y en las otras porque la realidad le era ajena. Fue como leer una novela a la que le faltan capítulos.

Mas el fondo es que los verdes quieren cinco gobiernos estatales para acrisolar y ampliar su bloc de negocios y, de modo tácito, amagan con no avalar, como lo hicieron con éxito, las iniciativas presidenciales. Mal para el país y peor para Claudia Sheinbaum, cuya imagen salió muy mal librada de la ardid político. Los verdes le tomaron la medida, como se dice en lo coloquial.

Su salida de que “el pueblo bueno y sabio” lo tendrá en cuenta, fue risible. Sobra decir que los pueblos sabios y buenos no existen, y que en el caso de la traída reforma electoral el lance fue tan abstracto que la mayoría no la consideró siquiera. Lo que quedó claro a todos es que, como siempre, el pleito era por un dinero a cuya mesa no estaban invitados.

La hasta ahora incipiente rebelión de los enanos verdes está a tiempo de ser atajada por el bien de todos, por el bien de la República, y no estaría de más un manotazo presidencial que dejara clara la escala del poder. No se debe perder de vista que la democracia es una forma de elegir un gobierno, y no una idea cursi de que es una forma de vida; poder que no se ejerce, se pierde.