Cisma en Morena por efecto Verde

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• ¿Luisa María no pudo “manejar” a Jorge Emilio/Manuel Velasco?

• ¿Citlalli sí podrá?

El regreso de Citlalli Hernández a Morena para conducir el proceso electoral hacia 2027 y el subsecuente reacomodo de piezas entre gabinete y partido, detonó el cisma al interior de Morena, que vimos pasar ante nuestros ojos en estos días definitorios.

Este tipo de cismas pueden ser positivos si se “procesan” de manera adecuada.

Dicho cisma fue provocado, entre otras causas, por el efecto verde. Las presiones a las que Jorge Emilio y Manuel Velasco (a quien la presidenta le besa la mano) ha sometido a Luisa María Alcalde, quien aparte, no canta mal las rancheras en reacciones espontáneas inoportunas al menos. “y éstos qué se creen?

Recuerden aquella encabronada expresión: “este cabrón se quiere quedar con todo Quintana Roo” de Roberto Borge, cuando Jorge Emilio quería tener mano en la sucesión de quien hoy está en la cárcel. Esta expresión fue hecha ante Félix González, según trascendió desde entonces.

EL CASO MARIA LUISA

El choque entre Luisa María y la dupla Jorge Emilio/Manuel Velasco, le generó, con apoyo mediático, una percepción de ingobernabilidad y descontrol. Otros dirían, falta de apertura para verdaderas negociaciones.

¿O será que Luisa María pintó una raya roja en materia de candidaturas y el poder verde siempre quiere mucho más? La élite verde quiere San Luis Potosí, Quintana Roo y Zacatecas. La de SLP la sienten suya. Quintana Roo lo quieren ya sea vestidos de guinda y/o verde.

Por eso se pusieron tan contentos con el regreso de Citlalli porque esperan que ella sí les conceda lo que Luisa María les negó porque rebasaba la línea roja. “Ella sí sabe negociar”.

Esto explica el buen ánimo que generó en el verdismo que ahora van a negociar con la flamante presidenta de la Comisión Nacional de elecciones. Luisa María no pudo “manejar” a JorgeEmilio/ManuelVelasco, entonces, Citlalli si podrá hacerlo? ¿Les concederá las gubernaturas que piden para garantizar la alianza?

Pero el diablo siempre mete la cola y muchos se preguntan: ¿será? Usted tiene la última palabra!