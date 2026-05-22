“Guerra espiritual” del muchacho verde Gustavo

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

¡Sorprendente! el buen muchacho verde Gustavo Miranda García, quien presidió la Jugocopo sin ganar alguna elección, ahora se dice amenazado por “ciertos grupos” y asegura “seguiré trabajando por Quintana Roo”.

Quien ha estado en el núcleo de un grupo de defraudadores inmobiliarios en Cancún, junto con Pablo Bustamante, José de la Peña y su propia madre, ahora regresa a la política a través de redes sociales, usando un discurso religioso para “regresarle la paz y el orden a Quintana Roo y al país”.

“Necesitamos regresar a la fé y a los verdaderos valores de dios”, afirma en un video que raya en el ridículo.

Miranda García busca ser candidato a gobernador (!!!) por Movimiento Ciudadano y por una organización fantasma a la que llama “Generando ideas”, a través de la cual ofreció regalar gorras blancas en los próximos días por lo que llamo a “estar pendientes”.

Fantástica forma de hacer política en redes sociales del buen muchacho verde, quien busca salir de la congeladora política en la que fue refundido después de su fracaso como diputado local plurinominal.

Sin el menor pudor, se despide en su video con un: “Dios los bendiga”. ¡Háganos el favor! Usted tiene la última palabra.