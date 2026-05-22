Rafael Marín anuncia salida de Bienestar Yucatán y va por Quintana Roo

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MÉRIDA.- Rafael Marín Mollinedo confirmó su salida de la delegación de la Secretaría del Bienestar en Yucatán, con lo que concluye su etapa al frente de esa representación federal.

A partir de este viernes, el funcionario dejará oficialmente el cargo y comenzará una nueva fase de actividades en Quintana Roo, donde prevé recorrer distintos municipios para mantener contacto directo con la ciudadanía.

El anuncio fue realizado durante el noticiero matutino de Radio Turquesa, mediante un mensaje de audio en el que adelantó que ya no ocupará ninguna función pública.

“Estaré en Quintana Roo sin cargo, saludando a la gente en todo el estado”, expresó Marín Mollinedo.

Su llegada a Quintana Roo ocurre en un contexto político en el que ha manifestado interés por participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura por la gubernatura del estado en 2027.

Marín Mollinedo ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública federal y es identificado como uno de los perfiles cercanos al movimiento de la Cuarta Transformación en la Península de Yucatán.