Realizan en Playa del Carmen el Primer Encuentro de Economía Circular y Reciclaje

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.– El gobierno municipal de Playa del Carmen reafirmó su compromiso con la protección ambiental mediante la realización del Primer Encuentro de Economía Circular y Reciclaje, evento que reunió a especialistas, empresas y autoridades para impulsar estrategias enfocadas en la separación y aprovechamiento de residuos.

La inauguración se llevó a cabo en el auditorio “María Petrona Uicab”, en el marco del Día Internacional del Reciclaje, con la participación de la secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, Kandy Mendoza, en representación de la presidenta municipal, Estefanía Mercado.

Durante el encuentro, la funcionaria destacó que el reciclaje representa una herramienta clave para reducir la contaminación, preservar los recursos naturales y fortalecer una ciudad más limpia y ordenada.

Asimismo, subrayó que la administración municipal mantiene como prioridad el desarrollo sostenible a través de políticas públicas enfocadas en el manejo adecuado de residuos y la participación ciudadana.

“Reciclar es transformar nuestros hábitos para transformar también el futuro de Playa del Carmen. Con pequeñas acciones desde nuestros hogares podemos generar un gran impacto en la conservación de nuestro entorno”, expresó Kandy Mendoza.

En el foro participaron empresas y organizaciones especializadas como Maya Verde, Maremex, Nómadas, Reciclemos, Elefante Verde y Antal, las cuales compartieron experiencias relacionadas con el manejo de residuos, reciclaje, reutilización de materiales y aprovechamiento energético.

Entre los temas abordados destacaron el tratamiento de aceites y residuos grasos, las rutas de reciclaje, la transformación de llantas usadas en energía, la clasificación de residuos y proyectos de reutilización de microplásticos mediante expresiones artísticas.

También se analizaron aspectos vinculados con la economía circular, la operación de centros de acopio y la importancia de la corresponsabilidad entre sociedad, empresas y gobierno para consolidar modelos sustentables.

Como parte de las actividades, las empresas participantes instalaron módulos informativos en la planta baja del nuevo Palacio Municipal, donde presentaron productos y servicios orientados a disminuir el impacto ambiental y fomentar prácticas responsables entre la ciudadanía.

Con este primer encuentro, el gobierno municipal busca fortalecer la educación ambiental y promover una cultura del reciclaje enfocada en la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable del municipio.