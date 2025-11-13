Habilitan dos accesos libres y gratuitos a playas de Tulum en el Parque del Jaguar

Comparte esta Noticia

TULUM.- En respuesta a una de las demandas más sentidas de la población local, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron la apertura de dos accesos públicos y gratuitos a las playas dentro del Parque del Jaguar, en Tulum.

El anuncio se realizó desde el acceso tradicional, donde se concentran artesanos, prestadores de servicios y turistas, el mismo que los tulumnenses habían solicitado reabrir desde hace años.

“Hoy queremos darles la noticia: habilitamos dos accesos por los cuales podrán ingresar todos los días del año, extranjeros, nacionales y residentes de Quintana Roo, a las playas del Parque del Jaguar”, expresó Rodríguez Zamora.

La gobernadora Mara Lezama destacó que la reapertura del acceso tradicional representa un acto de justicia social.

“El acceso a la playa es un derecho, no un privilegio. A partir de hoy este camino está abierto para todas y todos”, afirmó.

Explicó que los visitantes podrán elegir entre entrar directamente a la playa sin costo alguno, o bien acceder al Parque del Jaguar mediante el pago de una entrada, que les permitirá disfrutar de su oferta natural y cultural.

El director del Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, detalló que el parque, catalogado como área natural protegida, cuenta con museo, torre de avistamiento, senderos de cuatro kilómetros y zonas para caminar, correr o andar en bicicleta.

Durante el recorrido participaron también el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, el director general del INAH, Omar Vázquez Herrera, y autoridades ambientales y turísticas del estado.

Las playas incluidas en el recorrido fueron Santa Fe, Pescadores, Maya y Mangle, todas dentro del polígono del parque.

Como parte de la habilitación, el acceso tradicional fue mejorado con señalización visible, caminos despejados, servicios de limpieza y vigilancia, así como reglas de convivencia orientadas a conservar el entorno natural.

La secretaria Rodríguez reconoció el esfuerzo del gobierno estatal por garantizar el libre acceso y subrayó el compromiso del Gobierno de México con un modelo turístico que combine bienestar social, sustentabilidad y equidad en el uso de los espacios públicos.

Además, se colocarán 20 nuevas señaléticas para orientar a los visitantes: cuatro sobre la carretera federal 307 y 16 tipo tótem, con la leyenda “Acceso público a la playa, completamente gratuito”, informó Mara Lezama.

Al cierre del evento, la secretaria Rodríguez invitó a turistas nacionales e internacionales a conocer Tulum, “con su clima maravilloso y su infraestructura de clase mundial”, en referencia al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, el Tren Maya y el propio Parque del Jaguar.