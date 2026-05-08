Habitantes de asentamientos irregulares de Tulum exigen participación en regularización

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TULUM.- Habitantes de colonias en proceso de regularización en Tulum manifestaron su rechazo a posibles desalojos o reubicaciones derivadas de trabajos cartográficos realizados por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), al considerar que las familias asentadas en esas zonas no fueron tomadas en cuenta durante la elaboración de los estudios territoriales.

El presidente del Comité General Étnico Pluricultural A.C., Atilano Arando Rejón, acusó que las autoridades han difundido información territorial sin consultar previamente a los habitantes de los asentamientos irregulares del municipio.

“Han estado entregando un trabajo ajeno y desconocen el impacto. Primero exhiben en los planos cosas que no deberían mostrarse hasta no haber establecido ese trabajo con la asociación y definir qué zonas sí pueden regularizarse y cuáles no”, declaró.

El representante social señaló que la publicación de mapas y planos relacionados con los procesos de regularización ha generado incertidumbre entre las familias, debido a que consideran que podría abrir la puerta a desplazamientos o afectaciones a personas que llevan años viviendo en distintas colonias de Tulum.

“No pueden seguir hablando de traslados cuando ya exhibieron un plano a la sociedad y a la opinión pública”, afirmó.

Arando Rejón advirtió que las familias organizadas no permitirán desalojos y sostuvo que, en caso de existir propietarios legítimos de algunos terrenos, corresponderá a las autoridades y particulares resolver los conflictos mediante acuerdos legales, sin afectar a quienes actualmente habitan en esas zonas.

“No vamos a permitir desplazamientos. Si hay propietarios dentro de esas colonias, tendrán que negociar con los dueños, pero no vamos a seguir apostando a desalojos y reubicaciones de los habitantes”, expresó.

Indicó que la asociación civil que encabeza fue creada para brindar respaldo a comunidades vulnerables y asentamientos en vías de regularización, especialmente en sectores indígenas y pluriculturales.

Finalmente, los habitantes solicitaron a las autoridades estatales abrir mesas de diálogo y garantizar que cualquier proceso de regularización se lleve a cabo con participación ciudadana y sin poner en riesgo el patrimonio de las familias asentadas en estas colonias.