Bacalar cierra la puerta al modelo hotelero “todo incluido” para proteger su laguna

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BACALAR.- El gobierno municipal de Bacalar rechazó tajantemente la posibilidad de abrir este destino al segmento hotelero del todo incluido, al considerar que este modelo es incompatible con la conservación ambiental de la laguna.

La administración municipal subrayó que la prioridad es mantener el equilibrio ecológico de la laguna, uno de los principales atractivos naturales del sur del estado, cuya fragilidad exige políticas públicas responsables y de largo plazo.

De acuerdo con lo establecido en el programa de desarrollo urbano vigente, Bacalar mantiene restricciones claras en materia de construcción turística, privilegiando proyectos de baja densidad. En este sentido, únicamente se permite el desarrollo de hoteles tipo boutique que no rebasen las 40 habitaciones, lo que limita el crecimiento masivo y evita presiones excesivas sobre los recursos naturales.

Esta estrategia, señaló el gobierno municipal, no solo protege el ecosistema, sino que también fortalece un modelo turístico más sustentable, enfocado en visitantes que buscan experiencias de contacto con la naturaleza y destinos alejados de las grandes concentraciones y problemáticas como el sargazo.

Asimismo, destacó que mantener este enfoque ha permitido a Bacalar posicionarse como un destino diferenciado dentro del Caribe mexicano, con tarifas competitivas acordes a su oferta de valor ambiental y paisajístico.

La negativa al modelo del todo incluido representa además una especie de blindaje para la laguna, al reducir riesgos asociados al incremento desmedido de la hotelería, el consumo de agua, la generación de residuos y posibles descargas que podrían comprometer los recursos naturales.